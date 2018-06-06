В Литве столкнулись 4 американских БТР: травмированы более десятка солдат

Новости Литвы. В Пренайском районе столкнулись 4 военных бронетранспортера армии США. В результате столкновения травмы получили более десятка солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло из-за водителя одной из боевых машин. Он внезапно затормозил перед препятствием и создал аварийную ситуацию. В основном служащие отделались ушибами, однако нескольким все же потребовалась медицинская помощь.





Американские военные принимают участие в учениях НАТО «Удар меча», которые проходят сейчас в странах Балтии.