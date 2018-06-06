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Котам ищут хозяев: более 80 животных забрали из однокомнатной квартиры в Минске

07.06.2018 21:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 6 июня из однокомнатной квартиры в Минске было вывезено 86 котов. Об этом сообщается в группе «Гурского, 42».  

Котам ищут хозяев: более 80 животных забрали из однокомнатной квартиры в Минске
Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk  

«К сожалению, времени у них нет. Ставить их некуда, стоят в комнате для щенков, как стоят видно на фото. Забирать котов можно. И очень нужно», – говорят в сообществе.  

По словам хозяйки, животных развелось так много, потому что у неё не было денег на стерилизацию питомцев.  

Котам ищут хозяев: более 80 животных забрали из однокомнатной квартиры в Минске
Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора предприятия «Фауна города» Тамару Цариковскую, соседи не раз обращались в городские службы относительно женщины и её многочисленных «жильцов». В среду комиссии из представителей различных организаций удалось попасть в квартиру гражданки.  

Котам ищут хозяев: более 80 животных забрали из однокомнатной квартиры в Минске
Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk  

Внутри комиссия обнаружила 86 котов, часть из которых была беременна. Животные находились в плохом состоянии. Многие питомцы истощены, большинство больны вирусной инфекцией.  

Котам ищут хозяев: более 80 животных забрали из однокомнатной квартиры в Минске
Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk  

Котов перевезли в ГП «Фауна города», однако такое количество животных там содержаться не может, поэтому предприятие предлагает всем желающим взять себе домашнего любимца. Более подробную информацию можно узнать здесь.  

Современные Плюшкины, любители выпить или устроить пожар: какие «замечательные соседи» могут обитать у вас за стенкой (здесь подробнее).  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 6 июня из однокомнатной квартиры в Минске было вывезено 86 котов. Об этом сообщается в группе «Гурского, 42».   Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk   «К сожалению,...
 
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