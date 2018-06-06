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Котам ищут хозяев: более 80 животных забрали из однокомнатной квартиры в Минске
Новости Беларуси. 6 июня из однокомнатной квартиры в Минске было вывезено 86 котов. Об этом сообщается в группе «Гурского, 42».
«К сожалению, времени у них нет. Ставить их некуда, стоят в комнате для щенков, как стоят видно на фото. Забирать котов можно. И очень нужно», –
По словам хозяйки, животных развелось так много, потому что у неё не было денег на стерилизацию питомцев.
Как
Внутри комиссия обнаружила 86 котов, часть из которых была беременна. Животные находились в плохом состоянии. Многие питомцы истощены, большинство больны вирусной инфекцией.
Котов перевезли в ГП «Фауна города», однако такое количество животных там содержаться не может, поэтому предприятие предлагает всем желающим взять себе домашнего любимца. Более подробную информацию можно узнать
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Новости Беларуси. 6 июня из однокомнатной квартиры в Минске было вывезено 86 котов. Об этом сообщается в группе «Гурского, 42». Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk «К сожалению,...
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