Котам ищут хозяев: более 80 животных забрали из однокомнатной квартиры в Минске

Новости Беларуси. 6 июня из однокомнатной квартиры в Минске было вывезено 86 котов. Об этом сообщается в группе «Гурского, 42».



Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk

«К сожалению, времени у них нет. Ставить их некуда, стоят в комнате для щенков, как стоят видно на фото. Забирать котов можно. И очень нужно», – говорят в сообществе.

По словам хозяйки, животных развелось так много, потому что у неё не было денег на стерилизацию питомцев.



Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора предприятия «Фауна города» Тамару Цариковскую, соседи не раз обращались в городские службы относительно женщины и её многочисленных «жильцов». В среду комиссии из представителей различных организаций удалось попасть в квартиру гражданки.



Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk

Внутри комиссия обнаружила 86 котов, часть из которых была беременна. Животные находились в плохом состоянии. Многие питомцы истощены, большинство больны вирусной инфекцией.



Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk

Котов перевезли в ГП «Фауна города», однако такое количество животных там содержаться не может, поэтому предприятие предлагает всем желающим взять себе домашнего любимца. Более подробную информацию можно узнать здесь .