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«Девочка пасла коров, решила освежиться. Она умела плавать, но погибла»: гиблое место на Днепре
Новости Беларуси. Где в Могилёве постоянно тонут люди, рассказали в программе
Николай Моисеев, председатель Могилёвской областной организации ОСВОД:
Водолазы не могли ходить по той причине, что там очень много бетонных конструкций и арматуры, которая представляет опасность для людей. В частности, девочка в прошлом году пасла коров с тётей, решила освежиться, потому что жарко было. Она умела плавать. Но вошла в неизвестном для неё месте и, в результате, погибла.
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Новости Беларуси. Где в Могилёве постоянно тонут люди, рассказали в программе «Специальный репортаж». Эту затоку Днепра в Могилёве спасатели называют гиблым...
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