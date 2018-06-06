|
Чайки-оккупантки: в Могилёве птицы захватили остров и не дают людям купаться в озере
Новости Беларуси. О том, как птицы лишили жителей Могилёва места отдыха, рассказали в программе
Юрий Прокопенко, СТВ:
Игорь Пашкевич с детства здесь купался. Но сейчас приходит с семьёй только погулять и погреться на солнце.
Игорь Пашкевич, житель г. Могилёва:
Посмотрите, к воде если подойти, там тина плавает.
Из-за нашествия птиц санслужбы запретили купание. В воде обнаружено высокое содержание бактерий группы кишечной палочки.
Чтобы вернуть на Гребенёвское озеро отдыхающих, нужно его чистить. А это – немалые деньги.
Городские власти занимаются этим вопросом, но сказать, когда будет снят запрет – не спешат.
Роман Казутин, водолаз-спасатель Могилёвской областной организации ОСВОД:
Люди могут приходить, отдыхать, загорать. Но вход в воду запрещён.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О том, как птицы лишили жителей Могилёва места отдыха, рассказали в программе «Специальный репортаж».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)