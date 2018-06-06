Чайки-оккупантки: в Могилёве птицы захватили остров и не дают людям купаться в озере

Новости Беларуси. О том, как птицы лишили жителей Могилёва места отдыха, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Юрий Прокопенко, СТВ:

Гребенёвское озеро ещё несколько лет назад было самым популярным местом летнего отдыха у могилёвчан. Раньше здесь не было места, где яблоку упасть, а сейчас сами видите – выбирай любой лежак. Всему причина – «летающая птицефабрика».

Колония чаек заселила вот тот остров и захватила озеро у людей.





Игорь Пашкевич с детства здесь купался. Но сейчас приходит с семьёй только погулять и погреться на солнце.

О том, чтобы зайти в воду, даже не помышляет.





Игорь Пашкевич, житель г. Могилёва:

Сейчас ни я, ни жена, ни дети не рискнём сюда пойти купаться.

Потому что вода очень грязная.

Посмотрите, к воде если подойти, там тина плавает.





Из-за нашествия птиц санслужбы запретили купание. В воде обнаружено высокое содержание бактерий группы кишечной палочки.

Попадёт в желудок – отравление гарантировано.

Чтобы вернуть на Гребенёвское озеро отдыхающих, нужно его чистить. А это – немалые деньги.





Городские власти занимаются этим вопросом, но сказать, когда будет снят запрет – не спешат.

Как и не спешат закрывать спасательную станцию.





Роман Казутин, водолаз-спасатель Могилёвской областной организации ОСВОД:

Несколько лет назад в такое время на пляже было народу ориентировочно около тысячи. Это те, кто отдыхали, загорали, играли в футбол, волейбол. На самом деле, грустно.

Но пляж открыт для отдыха.

Люди могут приходить, отдыхать, загорать. Но вход в воду запрещён.