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«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

07.06.2018 20:39 — Разное | СТВ  
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Лучший летний отдых – отдых на водоёмах. Так считает, наверное, большинство белорусов, и как только устанавливается по-настоящему тёплая погода – люди идут и едут к рекам, озёрам.

На наши отечественные мини-курорты.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Воздух – под тридцать, вода – теплее двадцати. Градусы –  в самый раз. Солнечные ванны и водные процедуры – почти, как на заморских курортах.

Активный купальный сезон в Беларуси открыт.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Даниил Аляутдинов, житель г. Могилёва:
Море солёное. Там полезно купаться. На этом озере оно чистое, наше, белорусское. Мне нравится купаться.

Печерское озеро – что-то, вроде Золотых песков по-могилёвски.

Летом здесь всегда многолюдно. И в будни, и тем более, в выходные. Перед купальным сезоном водолазы почистили дно, а коммунальщики обновили лежаки, навесы, раздевалки. Всё – для комфортного и спокойного отдыха взрослых и детей.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Мария Титова, житель г. Могилёва:
Нравится. Я люблю на озере. Скоро мы поедем на море.

Там я тоже буду делать замки.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Юлия Титова, житель г. Могилёва:
Я здесь с детьми уже пять лет, и ни разу не было, чтобы у нас была ротавирусная инфекция, чтобы дети потом болели или что-то ещё, кожноеНичего никогда у нас не было.

Потому абсолютно спокойно плаваем здесь.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Людмила Ткачук, житель г. Могилёва:
Что касается безопасности, считаю, что безопасно. Мы находимся, где можно мельче дети ещё маленькие.

Смотрю, на месте постоянно спасатели.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Николай Кушнеров, житель г. Могилёва:
Здесь небольшой, можно сказать, могилёвский мини-курорт. Всё есть. Кабинки есть, воду продают, песочек есть, травка есть.

Отдохнуть приятно.

Кому – отдых, а кому – работа. За порядком на воде пристально следят спасатели ОСВОДа. С середины мая они перешли в усиленный режим контроля.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Евгений Сташкевич, водолаз-спасатель Могилёвской областной организации ОСВОД:
Будьте любезны, пожалуйста, в лодочках надеваем жилетики. В целях вашей безопасности, чтобы были в жилетиках.

Основное внимание спасателей – детям.

Только в этом году и только на этом озере осводовцы успели спасти шестерых школьников.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Евгений Сташкевич:
Дети заплыли на глубину, где не доставая дна, частичное погружение было. Уже были матросами-водолазами подняты с частичным погружением.

Дети до 14 лет отдыхать на водоёме могут только в присутствии родителей.

Правило, обязательное к исполнению, далеко не всегда исполняется.

Евгений Сташкевич:
А как тебя мать сюда отпустила?

Ребёнок:
Просто.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Евгений Сташкевич:
Она знает, что ты находишься на водоёме?

Ребёнок:
Да, она знает, что я нахожусь на водоёме. Я поплыл, пацаны. Да здравствует Печерск!

Максимум, что будет этому мальчику и его маме с папой – серьёзная беседа с милиционерами и вызов на ковёр к директору школы. Не хватает рычагов воздействия – сетует Евгений Сташкевич. Была бы возможность наказывать рублём – многие родители наверняка задумались бы.

А задумываются, бывает, уже поздно.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Игорь Каско, главный врач Могилёвской областной детской больницы:
Ежегодно Могилёвская область теряет порядка 3-4 детей от утопления.

Из года в год цифра практически неизменна.

Плюс, как правило, несколько человек получают травмы при купании в водоёмах. В незнакомых водоёмах, при нырянии.

Речь не о каких-то порезах или ушибах. В этот центр реабилитации попадают дети с тяжёлыми травмами.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

В основном, мальчишки с повреждением шейных отделов позвоночника после неудачного ныряния. Чудес не бывает.

Спинной мозг не отрастает, как волосы.

И реабилитация даёт лишь шанс на улучшение самочувствия. Пациенты учатся заново работать руками: держать ложку, расчёску, управлять инвалидной коляской.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Светлана Суворова, заведующий центром медицинской реабилитации детей-инвалидов Могилёвской областной детской больницы:
Несмотря на комплексную реабилитацию, которая включает и стимуляцию повреждённых нервно-мышечных элементов, и восстановление психологического состояния больных детей, и комплексную лечебную физкультуру, направленную на восстановление двигательных навыков ребёнка, каоторые утрачены в результате этих травм, всё равно полного восстановления добиться не удаётся.

Ещё одна трудная задача – помочь ребёнку справиться с проблемой психологически.

Многие закрываются, не понимают, как жить дальше.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Игорь Каско:
Это не только для родителей, но и для самого пострадавшего, это, вообще катастрофа.

Это полное изменение дальнейшей жизни.

Светлана Суворова:
Необходимо, в первую очередь, побороть нежелание жить в таком состоянии. Особенно среди подростков.

«Нырнул, а там было дерево. Сломал шею. Из-за одной глупости сломалась вся жизнь»

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На каждом официальном пляже определена зона для купания.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Это территория безопасности.

Дальше глубина выше человеческого роста и вероятность водорослей.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Не ровен час, можно запутаться и утонуть.

На помощь могут и спасатели не успеть.

У Евгения Сташкевича бывали случаи, когда на винты наматывало тину и моторка глохла.

Евгений Сташкевич:
Вот смотрите, видите, как озеро зарастает. Всё заросшее. В начале озера через две недели так же всё будет.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Время от времени экологические проблемы возникают на любом водоёме. Где-то акваторию заполняют водоросли, а где-то качество воды не вписывается ни в какие нормы.

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В период купального сезона специалисты санстанции частые гости на водоёмах.

Минимум раз в неделю берут пробы воды в нескольких местах, но не ближе 15 метров от берега.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

За три-четыре дня специалисты лаборатории с помощью реагентов и умного оборудования ставят вердикт.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

От него зависит, разрешат ли в водоёме купаться.

Вот проба с того самого Гребенёвского озера.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Нина Нестеренко, заведующий лабораторией Могилёвского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Этот прибор показывает, насколько вода соответствует или не соответствует нормам.

В данном случае, показатели превышают допустимые значения.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Александр Бузюк, заведующий отделом Могилёвского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Наиболее проблемным у нас является микробиологическое загрязнение, потому что при наличии патогенных микроорганизмов в воде это непосредственная угроза здоровью человека. Это возникновение кишечных инфекций, пищевых отравлений при попадании воды такой. Поэтому, конечно же, здесь мы реагируем незамедлительно: вводим ограничения либо приостановление купания.

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Ни трагические истории, ни риск получить штраф за купание в запрещённом месте людей не останавливают.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Отдыхающие пользуются принципом: «Где не запрещено разрешено».

Хотя, на самом деле, должно быть наоборот.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Снежана Пунинская, житель г. Могилёва:
А где здесь стоит знак «Купание запрещено»?

Где, просто где?

Мы уже всё обследовали, поставили обозначающие знаки где можно, а где нельзя.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Елена Верховых, житель г. Могилёва:
Озеро озером, а здесь течение, и вода будет чистой всегда.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Олег Сачков, житель г. Могилёва:
Во-первых информации здесь никакой нет, на этом пляже. Ни доски, ни информационного табло. Во-вторых, если здесь не обследовано, это не наша проблема. Потому что люди купаются здесь десятки лет.

Милиции здесь я ни разу не видел.

Патруль милиции обычное дело на пляжах с официальным статусом. Контроль за порядком с раннего утра до позднего вечера.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Задача наряда предотвратить употребление спиртного.

Алкоголь и купание вещи несовместимые.

По статистике, три четверти погибших в воде это люди в нетрезвом состоянии, которые под влиянием «зелёного змия» не рассчитали свои силы.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

За смену наряд милиции делает несколько кругов вокруг озера.

В этот раз желающих получить штраф или арест на 15 суток не нашлось.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Александр Терешёнок, врио начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД г. Могилёва:
В настоящее время правонарушения у нас не выявлялись. Так как, в целом, граждане на высоком уровне соблюдают правила поведения.

Всем нам известно, что вода ошибок не прощает.

Случаи, когда люди тонут в местах, где дежурят спасатели, единичны. Александр Шевельков показывает место, где прошлым летом оборвалась жизнь могилёвского пенсионера.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

В знойный день мужчина так захотел искупаться, что забыл жизненно важное правило не здоров, в воду не входи.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Александр Шевельков, старший матрос-спасатель Могилёвской областной организации ОСВОД:
Я стоял наверху и увидел, что мужчина терпит бедствие, что-то было не так. Потому что он ушёл под воду, а потом вынырнул, как поплавок. Я сразу же побежал вниз. Подплыл к нему, достал.

Он уже был без сознания.

Вытянули на берег сюда и вместе с коллегой начали делать искусственное дыхание. Потом, как установили врачи, у него были проблемы с сердцем. Резкий перепад температур это, когда на улице +30, а вода прогрета ещё до +20-22, происходит сужение сосудов. И у кого проблемы с сердцем, получается спазм, человек может хватануть воды и пойти на дно.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Маргарита Лбова, житель г. Могилёва:
Чтобы загар был ровный и красивый, нужно чаще посещать наш водоём и окунаться тоже чаще.

Для Маргариты Лбовой отдых на водоёме источник молодости, сплошной позитив. Она соблюдает все правила на воде и берегу.

Ведь солнце может как радовать, так и огорчать.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Перележишь на пляже, пожалуйста ожог или солнечный удар. А у Маргариты, на зависть многим ровный, бронзовый загар. И лишь одно сожаление, что лето в Беларуси всего три месяца.

Маргарита Лбова:
Надо приходить рано и вставать рано, чтобы нормально загореть. С 8 до 10 это рекомендуемое время. Это здравоохранение на этом стоит. Потом с 4 часов и позже. Ну вы видите, как у людей есть свободное время, так и загорают.

Видите, очень много маленьких детей.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Ну, это родители пускай думают: правильно они делают или нет. По крайней мере, вот дети купаются, оздоравливаются.

Получают положительные эмоции.

Отдыхайте весело и безопасно.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Лето это время, когда человек получает заряд энергии на весь год.

И важно, чтобы этот заряд был позитивным.

 
 
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Лучший летний отдых – отдых на водоёмах. Так считает, наверное, большинство белорусов, и как только устанавливается по-настоящему тёплая погода – люди идут и едут...
 
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