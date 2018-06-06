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«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области
Лучший летний отдых – отдых на водоёмах. Так считает, наверное, большинство белорусов, и как только устанавливается по-настоящему тёплая погода – люди идут и едут к рекам, озёрам.
Воздух – под тридцать, вода – теплее двадцати. Градусы – в самый раз. Солнечные ванны и водные процедуры – почти, как на заморских курортах.
Даниил Аляутдинов, житель г. Могилёва:
Летом здесь всегда многолюдно. И в будни, и тем более, в выходные. Перед купальным сезоном водолазы почистили дно, а коммунальщики обновили лежаки, навесы, раздевалки. Всё – для комфортного и спокойного отдыха взрослых и детей.
Мария Титова, житель г. Могилёва:
Юлия Титова, житель г. Могилёва:
Людмила Ткачук, житель г. Могилёва:
Николай Кушнеров, житель г. Могилёва:
Кому – отдых, а кому – работа. За порядком на воде пристально следят спасатели ОСВОДа. С середины мая они перешли в усиленный режим контроля.
Евгений Сташкевич, водолаз-спасатель Могилёвской областной организации ОСВОД:
Только в этом году и только на этом озере осводовцы успели спасти шестерых школьников.
Евгений Сташкевич:
Правило, обязательное к исполнению, далеко не всегда исполняется.
Евгений Сташкевич:
Ребёнок:
Евгений Сташкевич:
Ребёнок:
Максимум, что будет этому мальчику и его маме с папой – серьёзная беседа с милиционерами и вызов на ковёр к директору школы. Не хватает рычагов воздействия – сетует Евгений Сташкевич. Была бы возможность наказывать рублём – многие родители наверняка задумались бы.
Игорь Каско, главный врач Могилёвской областной детской больницы:
Плюс, как правило, несколько человек получают травмы при купании в водоёмах. В незнакомых водоёмах, при нырянии.
Речь не о каких-то порезах или ушибах. В этот центр реабилитации попадают дети с тяжёлыми травмами.
В основном, мальчишки с повреждением шейных отделов позвоночника после неудачного ныряния. Чудес не бывает.
И реабилитация даёт лишь шанс на улучшение самочувствия. Пациенты учатся заново работать руками: держать ложку, расчёску, управлять инвалидной коляской.
Светлана Суворова, заведующий центром медицинской реабилитации детей-инвалидов Могилёвской областной детской больницы:
Ещё одна трудная задача – помочь ребёнку справиться с проблемой психологически.
Игорь Каско:
Светлана Суворова:
На каждом официальном пляже определена зона для купания.
Дальше – глубина выше человеческого роста и вероятность водорослей.
Не ровен час, можно запутаться и утонуть.
У Евгения Сташкевича бывали случаи, когда на винты наматывало тину и моторка глохла.
Евгений Сташкевич:
Время от времени экологические проблемы возникают на любом водоёме. Где-то акваторию заполняют водоросли, а где-то качество воды не вписывается ни в какие нормы.
Минимум раз в неделю берут пробы воды – в нескольких местах, но не ближе 15 метров от берега.
За три-четыре дня специалисты лаборатории с помощью реагентов и умного оборудования ставят вердикт.
От него зависит, разрешат ли в водоёме купаться.
Нина Нестеренко, заведующий лабораторией Могилёвского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Александр Бузюк, заведующий отделом Могилёвского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Ни трагические истории, ни риск получить штраф за купание в запрещённом месте людей не останавливают.
Хотя, на самом деле, должно быть наоборот.
Снежана Пунинская, житель г. Могилёва:
Мы уже всё обследовали, поставили обозначающие знаки – где можно, а где нельзя.
Елена Верховых, житель г. Могилёва:
Олег Сачков, житель г. Могилёва:
Патруль милиции – обычное дело на пляжах с официальным статусом. Контроль за порядком – с раннего утра до позднего вечера.
Задача наряда – предотвратить употребление спиртного.
По статистике, три четверти погибших в воде – это люди в нетрезвом состоянии, которые под влиянием «зелёного змия» не рассчитали свои силы.
За смену наряд милиции делает несколько кругов вокруг озера.
Александр Терешёнок, врио начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД г. Могилёва:
Случаи, когда люди тонут в местах, где дежурят спасатели, единичны. Александр Шевельков показывает место, где прошлым летом оборвалась жизнь могилёвского пенсионера.
В знойный день мужчина так захотел искупаться, что забыл жизненно важное правило – не здоров, в воду не входи.
Александр Шевельков, старший матрос-спасатель Могилёвской областной организации ОСВОД:
Вытянули на берег сюда и вместе с коллегой начали делать искусственное дыхание. Потом, как установили врачи, у него были проблемы с сердцем. Резкий перепад температур – это, когда на улице +30, а вода прогрета ещё до +20-22, происходит сужение сосудов. И у кого проблемы с сердцем, получается спазм, человек может хватануть воды и пойти на дно.
Маргарита Лбова, житель г. Могилёва:
Для Маргариты Лбовой отдых на водоёме – источник молодости, сплошной позитив. Она соблюдает все правила – на воде и берегу.
Перележишь на пляже, пожалуйста – ожог или солнечный удар. А у Маргариты, на зависть многим – ровный, бронзовый загар. И лишь одно сожаление, что лето в Беларуси всего три месяца.
Маргарита Лбова:
Ну, это родители пускай думают: правильно они делают или нет. По крайней мере, вот дети купаются, оздоравливаются.
Отдыхайте весело и безопасно.
Лето – это время, когда человек получает заряд энергии на весь год.
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Лучший летний отдых – отдых на водоёмах. Так считает, наверное, большинство белорусов, и как только устанавливается по-настоящему тёплая погода – люди идут и едут...
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