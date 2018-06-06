ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Стиральные машины попадаются»: что находят в белорусских водоёмах

07.06.2018 20:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Как проверяют водоёмы и пляжи перед открытием купального сезона, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Почти все случаи с травмами на воде это ныряльщики и запрещённые места для купания.

«Стиральные машины попадаются»: что находят в белорусских водоёмах

На официальных пляжах каждый год водолазы обследуют дно водоёмов.

И каждое погружение заканчивается подводными трофеями.

«Стиральные машины попадаются»: что находят в белорусских водоёмах

После зимы чего только не находят. Разбитые бутылки, автомобильные покрышки, арматура и даже старая бытовая техника, мебель.

«Стиральные машины попадаются»: что находят в белорусских водоёмах

Когда после паводка уходит вода, она уносит с собой в реки и озёра то, что человек бросил на берегу. Всё это опасность под водной гладью.

«Стиральные машины попадаются»: что находят в белорусских водоёмах

Сергей Шелков, водолаз-спасатель Могилёвской областной организации ОСВОД:
Попадались нам снаряды, патроны. Эхо войны. Каждый год мы обследуем, достаём всё новое и новое. Бутылки, стиральные машины попадаются.

И мусор, который выкидывают, бытовой.

Я считаю, это от нашей культуры, наших людей. Были бы люди культурнее, у нас меньше было бы мусора. Те же бутылки, что кидаются, бьются, распиваются. Всё это мы находим на дне.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как проверяют водоёмы и пляжи перед открытием купального сезона, рассказали в программе «Специальный репортаж». Почти все случаи с травмами на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нырнул, а там было дерево. Cломал шею. Из-за одной глупости сломалась вся жизнь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика