«Стиральные машины попадаются»: что находят в белорусских водоёмах

Новости Беларуси. Как проверяют водоёмы и пляжи перед открытием купального сезона, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Почти все случаи с травмами на воде – это ныряльщики и запрещённые места для купания.





На официальных пляжах каждый год водолазы обследуют дно водоёмов.

И каждое погружение заканчивается подводными трофеями.





После зимы чего только не находят. Разбитые бутылки, автомобильные покрышки, арматура и даже старая бытовая техника, мебель.





Когда после паводка уходит вода, она уносит с собой в реки и озёра то, что человек бросил на берегу. Всё это – опасность под водной гладью.





Сергей Шелков, водолаз-спасатель Могилёвской областной организации ОСВОД:

Попадались нам снаряды, патроны. Эхо войны. Каждый год мы обследуем, достаём всё новое и новое. Бутылки, стиральные машины попадаются.

И мусор, который выкидывают, бытовой.

Я считаю, это – от нашей культуры, наших людей. Были бы люди культурнее, у нас меньше было бы мусора. Те же бутылки, что кидаются, бьются, распиваются. Всё это мы находим на дне.