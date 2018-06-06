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«Стиральные машины попадаются»: что находят в белорусских водоёмах
Новости Беларуси. Как проверяют водоёмы и пляжи перед открытием купального сезона, рассказали в программе
Почти все случаи с травмами на воде – это ныряльщики и запрещённые места для купания.
И каждое погружение заканчивается подводными трофеями.
После зимы чего только не находят. Разбитые бутылки, автомобильные покрышки, арматура и даже старая бытовая техника, мебель.
Когда после паводка уходит вода, она уносит с собой в реки и озёра то, что человек бросил на берегу. Всё это – опасность под водной гладью.
Сергей Шелков, водолаз-спасатель Могилёвской областной организации ОСВОД:
Я считаю, это – от нашей культуры, наших людей. Были бы люди культурнее, у нас меньше было бы мусора. Те же бутылки, что кидаются, бьются, распиваются. Всё это мы находим на дне.
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Новости Беларуси. Как проверяют водоёмы и пляжи перед открытием купального сезона, рассказали в программе «Специальный репортаж». Почти все случаи с травмами на...
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