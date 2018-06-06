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«Нырнул, а там было дерево. Cломал шею. Из-за одной глупости сломалась вся жизнь»
Новости Беларуси. Историю парня, пострадавшего во время прыжка в воду, рассказали в программе
Олег Соколов, житель г. Чаусы:
День 3 июня 2015 года разделил жизнь Олега на «до» и «после». До – это активный молодой человек, работающий автослесарем и любитель побегать в футбол.
Олег Соколов:
Очнулся уже в больнице. Не помнил, как происходило.
На водоёме был не один. Друзья достали парня из воды и позвонили в «скорую».
После операции врачи не стали зря обнадёживать. С переломом шейного позвонка шансов встать на ноги практически нет.
Олег Соколов:
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Новости Беларуси. Историю парня, пострадавшего во время прыжка в воду, рассказали в программе «Специальный репортаж». Олег Соколов, житель г. Чаусы:На этой...
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