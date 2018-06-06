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«Нырнул, а там было дерево. Cломал шею. Из-за одной глупости сломалась вся жизнь»

07.06.2018 20:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Историю парня, пострадавшего во время прыжка в воду, рассказали в программе «Специальный репортаж».

«Нырнул, а там было дерево. Cломал шею. Из-за одной глупости сломалась вся жизнь»

Олег Соколов, житель г. Чаусы:
На этой фотографии мне 20 лет. Это я был в Минске, в метро, ездили мы отдыхать с друзьями.

«Нырнул, а там было дерево. Cломал шею. Из-за одной глупости сломалась вся жизнь»

День 3 июня 2015 года разделил жизнь Олега на «до» и «после». До это активный молодой человек, работающий автослесарем и любитель побегать в футбол.

«Нырнул, а там было дерево. Cломал шею. Из-за одной глупости сломалась вся жизнь»

После роль зрителя и инвалидная коляска.

«Нырнул, а там было дерево. Cломал шею. Из-за одной глупости сломалась вся жизнь»

Олег Соколов:
Мы с друзьями собрались на речку съездить. Поехали на Дрануху, это на Прони. Решили покупаться, жарко было. Начали прыгать. Любил нырять постоянно головой вниз. Нырнул, а там, оказывается, было дерево. Не знал этого места.

Нырнул, сломал шею.

Очнулся уже в больнице. Не помнил, как происходило.

На водоёме был не один. Друзья достали парня из воды и позвонили в «скорую».

«Нырнул, а там было дерево. Cломал шею. Из-за одной глупости сломалась вся жизнь»

После операции врачи не стали зря обнадёживать. С переломом шейного позвонка шансов встать на ноги практически нет.

Прошлой жизни уже не вернуть.

Олег Соколов:
Всегда такие мысли: «Зачем?», – приходят постоянно. Из-за одной какой-то глупости всё сразу сломалось, вся жизнь, работы нет, всё ушло в никуда.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Историю парня, пострадавшего во время прыжка в воду, рассказали в программе «Специальный репортаж». Олег Соколов, житель г. Чаусы:На этой...
 
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