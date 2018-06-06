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Старинный некрополь в Гродно может первым в стране получить статус историко-мемориальной ценности

07.06.2018 21:48 — Разное | ОНТ  
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С такой инициативой выступила прокуратура города. Идея пришла во время очередной проверки городских погостов.

На берегу Немана захоронены известнейшие люди: мать Максима Богдановича, писательница Элиза Ожешко, поэты, губернаторы и даже участники войны с Наполеоном. Пока кладбище находится в плачевном состоянии. Некогда богато украшенные надгробья разрушаются. Новый статус привлечёт сюда туристов и позволит выделять больше средств на его содержание.

С этого места историк Андрей Вашкевич начинает каждую экскурсию по уникальному кладбищу. Самое старое в Беларуси, входит в топ-10 мест, которые обязательно надо посетить. Поляки, литовцы, немцы – интерес к белорусским традициям погребения огромный. Металлы, камни, стили – как в учебнике по МХК. Надгробья для богатых гродненцев делали на заказ, каждое говорит и о статусе, и о роде занятий.

Хоронить здесь начали в конце 18 века, когда сейм Речи Посполитой принял решение открыть в Кракове, Львове, Вильнюсе, Варшаве и королевском Гродно первые коммунальные кладбища. Около 10 тысяч могил – каждая десятая – история. Писательница Элиза Ожешко, мать поэта Максима Богдановича, придворный архитектор короля РП Станислава Августа Понятовского, чиновники, общественные деятели и просто знатные гродненцы. В Европе уже давно признали некрополи частью культурного наследия, мы пока только в начале пути.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского областного историко-археологического музея: «Это кладбище является уникальным не только на Гродненщине, но и во всей Беларуси, собранием уникальных сооружений декоративно-прикладного искусства. Подобных которому на территории Беларуси, пожалуй, нет. Собственно можно сказать, что это такое отображение нашего города Гродно. Уникального, как историко-культурная ценность, только в другом мире – мире мёртвых».

Сейчас кладбище находится в плачевном состоянии. Не охраняется, надгробья разрушаются. Здесь не раз видели чёрных копателей и охотников за металлом. Историки бьют тревогу. Подключилась прокуратура.

Иосиф Сенкевич, помощник прокурора г. Гродно: «Закон сегодня позволяет при наличии в местах погребения материальных историко-культурных ценностей, к примеру, захоронений выдающихся личностей, это могут быть как политические деятели, деятели культуры, придавать местам погребения статус историко-мемориального места погребения. Данная тема важной является в первую очередь в связи с тем, что это сохранение исторической ценности для граждан страны, а также можно сказать для привлечения туристов в Гродно».

Но прежде придётся сделать хотя бы опись захоронений. Пока же экскурсии водят по памяти, информацию о могилах знаменитостей передают из уст в уста. Кроме того, в Беларуси пока нет механизма работы с мемориалами гражданского назначения.

Но есть среди тысяч могил и те, которые уже находятся под охраной государства – это воинские захоронения. Одно из ценнейших из них – генерал-лейтенанта Сергея Ланского – участника войны с Наполеоном. В 1814 году он был смертельно ранен в боях во Франции и просил лишь об одном – упокоить его на русской земле. Тело спешно доставили в ближайший приграничный город российской империи – Гродно и тем самым выполнили последнюю волю российского военачальника.

В Гродно сегодня – один из самых обширных исторических центров в стране. Почти 300 гектаров. Внести сюда ещё три гектара нового объекта уже согласны и власти региона.

Оксана Коханова, главный специалист управления культуры Гродненского облисполкома: «Учитывая тот факт, что в Гродненской области очень большое внимание придаётся памятникам историко-мемориального захоронения. В последнее время Гродненским облисполкомом принято решение в июле месяце создать рабочую группу с участием краеведов, историков, представителей власти. И рассмотреть вопрос придания историко-мемориального статуса кладбищу по улице Антонова».

Также, возможно, статус историко-культурной ценности придадут отдельным самым значимым захоронениям. А значит, возьмут под охрану государства наравне с Коложской церковью, замками и костёлами. Судьба уникального некрополя определится осенью, когда гродненские власти получат ответ от Министерства культуры.

 
Теги: Гродно
 
 
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С такой инициативой выступила прокуратура города. Идея пришла во время очередной проверки городских погостов.
 
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