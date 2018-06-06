Совмин Союзного государства рассмотрит 15 вопросов, ВГС - около 10 – Рапота

В повестку предстоящего заседания Совета Министров Союзного государства включено около 15 вопросов, Высшего госсовета - порядка 10.

"В повестку предстоящего заседания Совета Министров Союзного государства включено около 15 вопросов, Высший госсовет рассмотрит порядка 10 вопросов", - сообщает госагентство БелТА со ссылкой на слова госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты.

Повестки этих мероприятий были определены в четверг в Москве на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, которое прошло с участием первого вице-премьера Беларуси Василия Матюшевского и первого вице-премьера - министра финансов России Антона Силуанова,

По словам Г.Рапоты, основными темами как союзного Совмина, так и Высшего госсовета станут сотрудничество в сферах машиностроения, АПК, поставок продовольствия. Касаясь последнего, госсекретарь высказал мнение, что сторонам необходимо отработать инструментарий, который позволил бы избегать конфликтов, наподобие молочного. В частности, считает он, сторонам необходимо провести работу по совершенствованию взаимодействия информационных систем, провести сертификацию лабораторий, которые могли бы разрешать спорные моменты.

"Будут также обсуждаться вопросы взаимодействия таможенных служб, здесь тоже есть проблемные моменты. То есть весь комплекс вопросов, которые интересуют стороны", - добавил Г.Рапота.

"Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 июня в Москве, проведение Высшего госсовета запланировано на 19 июня в Минске", - сообщает госагентство БелТА.