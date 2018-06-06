Лукашенко разрешил открывать спецсчета цементным заводам и подрядчикам, имеющим перед ними задолженность

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в четверг указ N226 "Об открытии специальных счетов", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Документом предусматривается открытие спецсчетов предприятиями цементной промышленности и подрядными организациями, имеющими задолженность перед ними", - говорится в сообщении пресс-службы.

Денежные средства, зачисленные на эти счета, имеют целевое назначение и будут направляться подрядными организациями на расчеты с предприятиями цементной промышленности за полученную продукцию, ОАО "Белорусский цементный завод", "Красносельскстройматериалы" и "Кричевцементношифер" – на возмещение платежей, произведенных из республиканского бюджета по кредитам Экспортно-импортного банка Китая, а также на уплату процентов по привлеченным инвестиционным кредитам белорусских банков.

"Указ подписан в целях создания условий для сокращения задолженности перед организациями цементной отрасли за отгруженную ими продукцию и своевременного обеспечения этими организациями возврата кредитов", - проинформировали в пресс-службе.