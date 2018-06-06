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Вопрос о поставках белорусской молочной продукции в РФ будет поднят на союзном Совмине - Рапота
Вопрос о поставках белорусской молочной продукции в Россию будет поднят на предстоящем 13 июня заседании Совета Министров Союзного государства, сообщил госсекретарь СГ Григорий Рапота.
"Несомненно будет рассматриваться", - сказал Г.Рапота госагентству
Госсекретарь отметил, что введенный Россельхознадзором с 6 июня запрет на поставки в Россию некоторых видов белорусской молочной продукции обсуждался сегодня в Москве на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, в том числе то, являются ли такие действия российской стороны нарушением существующих договоренностей в рамках Союзного государства.
Как сообщалось, с 6 июня Россельхознадзор запретил поставки в РФ белорусских молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в таре объемом более 2,5 литра. По заявлению ведомства, это связано "с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси".
В Беларуси назвали этот запрет неадекватным и необоснованным.
По итогам прошедших в четверг в Москве переговоров глав аграрных ведомство двух стран Дмитрия Патрушева и Леонида Зайца, было принято решение о создании в Минсельхозе РФ рабочей группы для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.
При этом снятие ограничений на поставки белорусского молока возможны при условии исправления нарушений, сообщили в Минсельхозе РФ.
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Вопрос о поставках белорусской молочной продукции в Россию будет поднят на предстоящем 13 июня заседании Совета Министров Союзного государства, сообщил...
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