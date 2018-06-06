Вопрос о поставках белорусской молочной продукции в РФ будет поднят на союзном Совмине - Рапота

Вопрос о поставках белорусской молочной продукции в Россию будет поднят на предстоящем 13 июня заседании Совета Министров Союзного государства, сообщил госсекретарь СГ Григорий Рапота.

"Несомненно будет рассматриваться", - сказал Г.Рапота госагентству БелТА , отвечая на вопрос о том, будет ли молочная тема затрагиваться на союзном Совмине.

Госсекретарь отметил, что введенный Россельхознадзором с 6 июня запрет на поставки в Россию некоторых видов белорусской молочной продукции обсуждался сегодня в Москве на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, в том числе то, являются ли такие действия российской стороны нарушением существующих договоренностей в рамках Союзного государства.







"Я не хочу забегать вперед. Сегодня встречались министры сельского хозяйства, подробностей их встречи я не знаю. Завтра будут встречаться вице-премьеры, и может быть после этого мы сможем узнать что-то конкретное относительно того, как дальше будут развиваться взаимоотношения в этой области. Я настроен оптимистично, по крайней мере, сегодняшняя дискуссия на этот счет позволяет надеяться, что мы все-таки избавимся от этих ненужных осложнений в наших отношениях", - резюмировал Григорий Рапота.

Как сообщалось, с 6 июня Россельхознадзор запретил поставки в РФ белорусских молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в таре объемом более 2,5 литра. По заявлению ведомства, это связано "с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси".

В Беларуси назвали этот запрет неадекватным и необоснованным.

По итогам прошедших в четверг в Москве переговоров глав аграрных ведомство двух стран Дмитрия Патрушева и Леонида Зайца, было принято решение о создании в Минсельхозе РФ рабочей группы для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

При этом снятие ограничений на поставки белорусского молока возможны при условии исправления нарушений, сообщили в Минсельхозе РФ.