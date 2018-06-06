ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Клубничные "короли" в сезон спят по четыре часа: "Короли во Дворце живут"

07.06.2018 20:32 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: gazetaby.com
Чтобы заработать на отдых, жители белорусского Полесья берут отпуск.

Семейная пара Ирина и Андрей продают клубнику на слуцком рынке.

— Мы встаем в четыре утра, чтобы занять лучшее место, — рассказали они «Салідарнасці».

На минской Комаровке цены на ягоду выше, но и конкуренция за место более высокая. Кроме того, ехать дольше — плюс 100 километров. Поэтому супруги приезжают торговать в Слуцк.

Ирина работает продавцом у частника. В клубничный сезон она договаривается с нанимателем на отпуск. По ее словам, многие жители Лунинца берут отпуск в это время.

Андрей рассказывает, что во время сбора урожая клубники они спят по четыре часа в сутки.

На вопрос о том, как живут клубничные «короли», пара смеется:

— Короли у нас во Дворце живут.

Деревня со сказочным названием Дворец — центр, куда приезжают перекупщики клубники.

На вопрос, сколько можно заработать на ягоде, которую жители Полесья называют «красным золотом», собеседники шутят:

— Кто ж вам правду скажет?

Ирина и Андрей планируют потратить заработанное в клубничный сезон на отдых. Например, поездку к морю.

Клубничные "короли" в сезон спят по четыре часа: "Короли во Дворце живут"

Через несколько дней Ирина приезжает на рынок с мамой – у мужа нет отпуска на весь сезон

Эта семья не единственная, кто приезжает на слуцкий рынок торговать клубникой, которую местные хорошо берут — своя ягода еще не созрела.

Николай из Лунинца говорит, что в их районе на клубнике не зарабатывает разве что ленивый. У мужчины трое взрослых детей и внуки. Для них это семейный бизнес. На рынок Николай приехал с невесткой, которая помогает торговать.

Клубничные "короли" в сезон спят по четыре часа: "Короли во Дворце живут"

— Мы не сдаем клубнику «перекупам», потому что у нас небольшие участки. Нам выгоднее самим продавать, — говорит он.

Лунинчанин не помнит, сколько стоила ягода в прошлом сезоне. В нынешнем, по его словам, большой урожай, а это значит — цена на ягоду будет снижаться.

***

Накануне белорусскую и польскую клубнику на овощном рынке Ждановичей продавали по 2-2.80 рублей за килограмм.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы заработать на отдых, жители белорусского Полесья берут отпуск.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин отказался выводить военных из Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика