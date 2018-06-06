Путин отказался выводить военных из Сирии

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По его словам, применение вооруженных сил в боевых условиях — это уникальный инструмент совершенствования, в сравнение с которым не идут никакие учения.— указал глава государства.Путин ответил и на вопрос о сроках вывода российских сил.— сказал он.