|
Путин отказался выводить военных из Сирии
Фото: ria.ru
По его словам, применение вооруженных сил в боевых условиях — это уникальный инструмент совершенствования, в сравнение с которым не идут никакие учения. «Мы знаем, что это связано с потерями, мы никогда не забудем об этих потерях и никогда не оставим в беде семьи товарищей, не вернувшихся из Сирии. Но это благородная миссия», — указал глава государства.
Путин ответил и на вопрос о сроках вывода российских сил. «Наши военные находятся там, чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мира и будут находиться там до тех пор, пока это будет выгодно России. Мы пока не планируем вывода этих подразделений», — сказал он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Операция Воздушно-космических сил России в Сирии — это уникальная и благородная миссия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)