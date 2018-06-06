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Сестра королевы Нидерландов покончила с собой в Аргентине
Инес Соррегьета
По данным телеканала, речь идет о самоубийстве. Сестра королевы была найдена мертвой в своей столичной квартире. Известно, что она страдала от депрессии. Королева Максима уже заявила, что «шокирована и крайне опечалена» данным известием.
В связи с кончиной сестры Максима не будет присутствовать на ряде публичных мероприятий: она отказалась сопровождать короля Виллем-Александера во время государственного визита в Латвию, Литву и Эстонию с 11 по 15 июня.
Инес была младшей сестрой королевы, у них была разница в 13 лет. Младшая сестра страдала анорексией, а в 2012 году проходила лечение в психиатрической клинике. На свадьбе королевы она была одной из подружек невесты. Инес также была крестной матерью принцессы Нидерландов Арианы.
У королевы Максимы остались два родных младших брата, Мартин и Хуан, а также три старшие единокровные сестры от предыдущего брака отца Хорхе Соррегьеты. Он был министром сельского хозяйства в правительстве аргентинского диктатора Хорхе Виделы. Будущий король Виллем-Александер и аргентинка Максима Зоррегуэта Серрути познакомилась в 1999 году в Испании на Севильской ярмарке.
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Инес Соррегьета, младшая сестра королевы Нидерландов Максимы скончалась в Буэнос-Айресе в возрасте 33 лет.
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