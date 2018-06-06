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Как изменилась вступительная компания в 2018 году
Новости Беларуси. Следить за ходом вступительной кампании в Беларуси будут более 160 сотрудников Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первое централизованное тестирование пройдет уже на следующей неделе – 12 июня. К слову, за последние 7 лет в Беларуси не зарегистрировано ни одного случая коррупции в ходе вступительной кампании, а жалобы рассматриваются в кратчайшие сроки. На данный момент поступило лишь одно обращение.
Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Нынешняя вступительная компания претерпела несколько изменений. Прием в вузы сокращен и на платные, и на бюджетные места. В частности, меньше будут готовить юристов, управленцев и экономистов. Впрочем, и желающих пройти ЦТ в 2018 году оказалось меньше, чем прежде. Специалисты, правда, связывают это с тем, что срок действия сертификатов о сдаче испытания продлен до двух лет.
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Новости Беларуси. Следить за ходом вступительной кампании в Беларуси будут более 160 сотрудников Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости...
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