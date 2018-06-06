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На ЧМ-2018 по футболу Беларусь представят дети
Футболистка Ксения Яцынович и спортивный журналист Иван Лозюк отправятся в Россию в рамках международного проекта «Футбол для дружбы».
Спорт способен объединить всех, независимо от национальности, цвета кожи или взглядов на жизнь – это главная идея проекта. Сегодня ребята встретились с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком. В неформальной обстановке он пообщался с Ксенией и Иваном и рассказал насколько важна их миссия в России.
Ксения Яцынович и Иван Лозюк поедут на Чемпионат мира не случайно: оба прошли непростой отбор. Ксения стала лучшей в конкурсе футболисток, а Иван победил среди юных журналистов.
«Футбол для дружбы» – это международная детская социальная программа. Ксения Яцынович на позиции защитника сыграет в одной из 32 интернациональных сборных, а Иван Лозюк наравне с аккредитованными журналистами сможет освещать не только детский турнир, но и все матчи Чемпионата мира. А ещё на предстоящем форуме ребята ждут встречи со своими футбольными кумирами.
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Футболистка Ксения Яцынович и спортивный журналист Иван Лозюк отправятся в Россию в рамках международного проекта «Футбол для дружбы».
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