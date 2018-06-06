«Удача в придачу»: определены победители 71-го тура игры

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Каждый вторник в игре «Удача в придачу!» Евроопт разыгрывает три автомобиля и квартиру в Минске. И этот вторник – 5 июня не стал исключением. Своих обладателей нашли призы 71 тура.



Квартира и три внедорожника достались покупателям, совершившим покупки в магазинах торговой сети на прошлой неделе. И сегодня счастливчики получили заветные ключи! Знакомимся с победителями этой недели!

Ещё несколько дней назад Валентина Катович из деревни Яглевичи Брестской области и подумать не могла, что станет хозяйкой новой квартиры в столице. Когда раздался звонок от «Удачи в придачу!», занималась огородом. Сын настаивает: размеренную сельскую жизнь самое время сменить на динамичную в столице. Сегодня победительнице исполняется 70 – отличный возраст для чего-то нового.

Валентина Катович, победитель игры «Удача в придачу! с Евроопт»: «Всегда мы в воскресенье едем закупаться в Евроопт. И всегда стараемся только в Евроопте. Не то, что мы там стремились, что мы выиграем что-то. Нам этот в принципе нравится тем, что не расходуешь лишних денег, покупаешь тот товар, который тебе нужен. Ну и вдруг повезёт? Подруги мои сказали: ты это заслужила своим трудом».

Анастасия Щукина, победитель игры «Удача в придачу! с Евроопт»: «Просто пришли в магазин, купили продуктов. Потом пришло на телефон два кода. Ну и всё, через неделю нам сообщили, что мы выиграли автомобиль».

Примерно так начинались истории ещё трёх победителей – обладателей внедорожников. Яркий жёлтый теперь принадлежит молодой маме Анастасии Щукиной из Жлобина. Она и трубку сняла не сразу, ведь подумать не могла, что повезёт.

Анастасия Щукина, победитель игры «Удача в придачу! с Евроопт»: «Мы когда-то с мужем мечтали о новой машине. Но мы никогда не думали, что мы можем выиграть. Были непередаваемые ощущения! Я испытала шок. Не поверила сначала. Ну, теперь уже верю, когда есть ключи в руках».

Обычный день медсестры одной из столичных поликлиник Надежды Коваль изменил звонок от Евроопт. Говорит, если бы не работа, то за своим серебристым внедорожником приехала бы ещё во вторник. Теперь пойдёт на курсы вождения вместе с внуком, которому скоро 18.

Надежда Коваль, победитель игры «Удача в придачу! с Евроопт»: «Пришли пациенты. Зазвонил телефон. Поднимаю. Евроопт, Удача в придачу. Говорят: вы выиграли автомобиль! Прав у нас пока нет, будем пробовать учиться».

А программист Антон Самусев из Гомеля постоянно делает покупки онлайн. Выиграть помог заказ в «ГиперМолле». Кстати, это уже 22 автомобиль, который доставили курьеры онлайн-сервисов «Е-Доставки» и «ГиперМолл».

Антон Самусев, победитель игры «Удача в придачу! с Евроопт»: «Автомобиль супер, мне нравится. Новый, новее, наверное, не бывает. Первое время точно буду водить сам. По крайней мере, вспоминать, как это, потому что очень давно не водил. А потом планируется, что девушка получит права и будет тоже водить».

Своих обладателей нашли ещё более 30 тысяч денежных призов. А игра продолжается! Уже во вторник, 12 июня все игровые коды, полученные за покупки с 4 по 10 июня, будут претендовать на призы 72 тура. На кону более 30 тысяч денежных призов, три внедорожника и квартира в Минске. Обычные покупки могут изменить именно вашу жизнь!