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"Хор Турецкого" исполнит песни военных лет на концерте 22 июня в Бресте

07.06.2018 22:53 — Разное | Виртуальный Брест  
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Арт-группа "Хор Турецкого" исполнит песни военных лет на концерте 22 июня в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры горисполкома Светлана Семашко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56217.php

"Хор Турецкого" исполнит песни военных лет на концерте 22 июня в Бресте

Музыкальный коллектив под руководством народного артиста России Михаила Турецкого выступит с программой в рамках исторического марафона "Песни Победы", посвященной годовщине начала Великой Отечественной войны. Программа, в которую вошли композиции разных жанров, рассчитана на 1 час 40 минут. Планируется, что выступление под открытым небом пройдет в Театре эстрады городского парка культуры и отдыха. Концерт начнется в 19.00, вход на него свободный.

Примечательно, что родители Михаила Турецкого - уроженцы Беларуси и участники Великой Отечественной войны. Кроме того, среди участников хора также немало белорусов. По признанию музыкантов, они всегда с удовольствием представляют свои творческие проекты в Беларуси. Основа уникальной концепции коллектива - "живые" голоса. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках без фонограммы, в том числе а капелла.

В этот же вечер часом позднее в Брестском областном общественно-культурном центре состоится концерт международного патриотического проекта "Победа без границ" из Шымкета (Казахстан).

Что касается программы мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, то ее откроет Марш реконструкторов. Участники военно-исторического фестиваля 21 июня проследуют традиционным маршрутом от ул.Зубачева до ул.Советской, где пройдет музыкально-поэтическая программа "Мирный вечер на Советской". В ночь с 21 на 22 июня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоится акция "Дорога памяти", которую увенчают митинг-реквием и военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость".

 
Теги: Брест
 
 
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Арт-группа "Хор Турецкого" исполнит песни военных лет на концерте 22 июня в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры горисполкома Светлана...
 
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