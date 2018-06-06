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На «Белагро-2018» выбрали лучшую корову страны. Как это было
Новости Беларуси. 7 июня под Минском развернулось весьма необычное состязание. На крупнейшей выставке «Белагро» выбирали лучшую племенную корову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Претенденток для участия в конкурсе хозяйства готовили целый год. Удойный репортаж – у Дмитрия Бояровича.
Зрители болели на конкурсе, перекрикивая друг друга. На импровизированной арене находилось больше 20 претендентов на награды. Лучшие коровы Беларуси.
Их оценивали в четырех лактациях (по сути это весовые категории). Тому, как вести себя на дефиле, животных учили сотрудники хозяйств. Они же в ответственную минуту находились рядом с конкурсантами.
Анна Лощилова, сотрудник СПК «Озеры Гродненского района»:
Оценивали конкурсантов по 18 – как их здесь называют – статям, то есть критериям: начиная от фенотипа (по-простому – внешности), заканчивая удоем.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Татьяна Батковская, начальник управления Минсельхозпрода Беларуси:
Грация, Лаванда, Мимоза, Эллочка, Жемчужина. Коров, у хозяев которых богатая фантазия, везли из каждой области. Большинство конкурсантов породы голштин белорусской селекции. Это самый дойный вид буренок. К примеру, Малышка из Гомеля дает 14 тысяч литров молока в год.
Георгий Колосовский, сотрудник КСУП «Совхоз-комбинат «Заря»:
Жюри, просвещавшись около двух (!) часов, вынесло решение: лучшая корова – буренка по кличке Фиджи из Несвижского района.
Дмитрий Боярович:
Андрей Кодлубай, сотрудник СПК «Агрокомбинат «Снов»:
Победительница (а точнее, ее хозяйство) получит 7000 рублей. Но главное – звание лучшей как минимум до следующего года.
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Новости Беларуси. 7 июня под Минском развернулось весьма необычное состязание. На крупнейшей выставке «Белагро» выбирали лучшую племенную корову, сообщили в...
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