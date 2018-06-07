Разоблачителю российской допинг-системы вручена высшая награда ФРГ

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в четверг, 7 июня, вручил высшую награду страны — орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» — допинг-эксперту общественно-правой медиакомпании ARD Хайо Зеппельту.



Фото с сатйа novorosinform.org

«Где государство становится допинг-преступником, там отважные журналисты могут отличиться тем, что своими расследованиями раскрывают обман, называют виновников и требуют соблюдения правил», — подчеркнул Штайнмайер.

В свою очередь Зеппельт отметил, что считает свою награду признанием работы всей редакции ARD, расследовавшей применение допинга, поскольку он не готовил свои материалы в одиночку. «Кроме того это признание расследовательской журналистики, потребность в которой сегодня сильна, как никогда ранее», отметил журналист.

Серия репортажей Хайо Зеппельта «Секретное дело о допинге» вскрыла существование в России допинг-системы в спорте высших достижений, поддерживаемой государством, что не только повлекло за собой дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики, но и вызвало эффект снежного кома, в результате которого большой группе российских спортсменов отказали в участии в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году и зимней Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Между тем власти РФ объявили Зеппельта чуть ли не врагом российского государства , напоминает агентство спортивной информации SID.

Необходимо взвесить риски

Москва сначала отказала журналисту во въездной визе для освещения чемпионата мира по футболу 2018 года, но после резкой критики со стороны политиков Германии и международного журналистского сообщества изменила свою позицию. В то же время Следственный комитет РФ уже заявил, что намерен вызвать Зеппельта на допрос, если тот появится в России. В интервью DW журналист рассказал, что решение о возможности его поездки на ЧМ-2018 примет компания ARD после всесторонней оценки всех возможных рисков.

Помимо Зеппельта, высшей награды Германии был удостоен Вильгельм Шенцер — бывший руководитель института биохимии при Высшей спортивной школе в Кёльне, являющегося одной из известнейших антидопинговых лабораторий в мире. Ордена из рук президента ФРГ получили также глава правозащитной организации Transparency International Deutschland Сильвия Шенк и президент международной федерации настольного тенниса Томас Вайкерт.