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Разоблачителю российской допинг-системы вручена высшая награда ФРГ
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в четверг, 7 июня, вручил высшую награду страны — орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» — допинг-эксперту общественно-правой медиакомпании ARD Хайо Зеппельту.
«Где государство становится допинг-преступником, там отважные журналисты могут отличиться тем, что своими расследованиями раскрывают обман, называют виновников и требуют соблюдения правил», — подчеркнул Штайнмайер.
В свою очередь Зеппельт отметил, что считает свою награду признанием работы всей редакции ARD, расследовавшей применение допинга, поскольку он не готовил свои материалы в одиночку. «Кроме того это признание расследовательской журналистики, потребность в которой сегодня сильна, как никогда ранее», отметил журналист.
Серия репортажей Хайо Зеппельта «Секретное дело о допинге» вскрыла существование в России допинг-системы в спорте высших достижений, поддерживаемой государством, что не только повлекло за собой дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики, но и вызвало эффект снежного кома, в результате которого большой группе российских спортсменов
Необходимо взвесить риски
Москва сначала
Помимо Зеппельта, высшей награды Германии был удостоен Вильгельм Шенцер — бывший руководитель института биохимии при Высшей спортивной школе в Кёльне, являющегося одной из известнейших антидопинговых лабораторий в мире. Ордена из рук президента ФРГ получили также глава правозащитной организации Transparency International Deutschland Сильвия Шенк и президент международной федерации настольного тенниса Томас Вайкерт.
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