СК о деле гимназиста Доната Скакуна: Нет сомнений в том, что он виноват

Председатель СК ответил на вопрос журналиста о том, почему не был проведен следственный эксперимент по делу и почему признание подросток писал ночью после задержания.





— Никаких следственных действий ночью с ним (с Донатом Скакуном. — Прим. TUT.BY) не проводилось, ночью он только сам написал заявление, в котором расписал процесс того, что произошло в школе между ним и учителем. Никто его не допрашивал, все допросы были в присутствии его защитников — тут нет у нас никаких вопросов, — рассказал Иван Носкевич.





По мнению главы СК, из осужденного подростка зря делают жертву.









— Приговор давно вступил в законную силу. Ни у нас, ни у суда нет никаких сомнений в том, что он виноват. Возможно, резонанс, который был у этого дела, сделал ему только хуже. Я допускаю, что он мог бы, может, давать показания (во время следствия Донат Скакун отказался давать показания. — Прим. TUT.BY). Если их нет, какой может быть следственный эксперимент? На основе чего его проводить? Выдумывать его мы не имеем никакого права.





— Но он же в первую ночь, по вашим словам, все расписал, — уточнили журналисты.





— А потом появился адвокат, родители, которые с ним поговорили. После этого позиция стала другой — тут все абсолютно просто.





По мнению Ивана Носкевича, сейчас подростку «надо думать об условно-досрочном освобождении», а не о том, как «сделать из себя жертву».





Напомним, инцидент в гимназии № 74 произошел 23 мая 2016 года, когда утром школьник пришел сдавать стихотворение по русской литературе. Кроме него и 57-летней учительницы Валентины Владимировны, в классе больше никого не было. Потом пострадавшая расскажет, что подросток молча на нее напал, ничего не объясняя, а следствие насчитает 17 ножевых ударов. В тот же день ученик 9 класса оказался за решеткой СИЗО № 1 на Володарского.





Как узнал TUT.BY, школьник давал показания только в первый день задержания, а дальше отказался сотрудничать со следствием и не признал своей вины. В интервью мама обвиняемого рассказала о том, что у сына и учительницы были непростые отношения, а орудие преступления так и не нашли.





В итоге Минский городской суд признал подростка виновным по ч.1 ст. 14 и п. 6, 10 ч.2 ст. 139 УК (Покушение на убийство с особой жестокостью лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Приговор — 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии.