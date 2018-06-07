Кто станет новым послом России в Беларуси? Для Лукашенко “хрен редьки не слаще”

После президентских выборов новый посол России в Беларуси так и не назначен: с 2006 года это кресло занимает Александр Суриков. Однако его переназначение в силу преклонного возраста просто исключено. Сейчас активно обсуждаются кандидатуры бывшего министра Александра Ткачева и автора проекта «Новороссии» Владислава Суркова, которые могут занять кресло российского посла.





Беларускай праўдзе рассказал политический обозреватель Роман Яковлевский. О поисках нового российского посларассказал политический обозреватель Роман Яковлевский.





-Новым послом России в Беларуси может стать Владислав Сурков, сообщает телеграм-канал Незыгарь. Насколько это вероятно?





– То, что Суркова собираются перевести с работы контактного с США лица по украинским проблемам уже как-то различные источники, СМИ упоминали. И вот теперь стали говорить, что этот кремлевский интеллектуал, которому приписывают авторство, кураторство кремлевских проектов «Новороссия», ДНР-ЛНР, может появиться послом в суверенной Беларуси. Как-то невольно вспомнились слова Путина на недавней евразийской тусовке в Сочи в ответ на прозвучавшую критику Лукашенко: «Большое спасибо». Общеизвестен специфически, порою зловещий путинский юмор. Так что явно преднамеренный «слив» в СМИ, накануне возможного появления Путина в Минске, слухов о новом российском после вполне отвечает путинскому «спасибо». И можно напомнить, как Владислав Сурков бывал в Минске. Именно он привозил сюда и опекал главарей донбасских сепаратистов при подписании Минских соглашений. А затем, не так давно, встречался в Минске, при закрытых дверях, с Куртом Волкером-спецпредставителем США по Украине. В случае появления Суркова, на этот раз в качестве главы дипмиссии РФ, жизнь дипкорпуса тут и особенно управляющего класса Беларуси может заметно оживиться настолько, что я бы не исключал появления Суркова-эссеиста в интеллектуальном клубе Светланы Алексиевич. А уж на различных «круглых столах» под эгидой отечественного МИД и подавно. Ведь Сурков еще известен как проповедник особого пути (неизвестно куда) России в мировой цивилизации, где им и ему подобным мозговедам отводится Беларуси известное место.









-Телеграм-канал сообщает, что на должность посла в Беларуси претендовал бывший министр Ткачев, чью кандидатуру Лукашенко не согласовал. Вы слышали об этом?





– Известно, что экс-губернатор Краснодарского края Ткачев также принадлежит к имперской плеяде нынешнего российского истеблишмента. И сегодня он хорошо знаком в Беларуси, когда в качестве министра сельского хозяйства просто блокировал на российском рынке беларускую сельхозпродукцию. Говорят, что кандидатура Ткачева обсуждалась недавно во время визита в Минск главы МИД РФ Сергея Лаврова и вызвала некое напряжение в разговоре с Лукашенко. Тут можно вспомнить, что братские отношения с Москвой уже переживали нежелание Лукашенко давать агреман новому российскому послу. В такой роли тогда был любитель кататься на слоне саратовский губернатор Аяцков, допустивший ряд оскорбительных высказываний в адрес Беларуси. И этого «слона» в беларускую «лавку» не пустили, заменив его на другую экс-губернаторскую фигуру.





-Послом РФ в Беларуси с 2006 года является Александр Суриков. Вероятность его переназначения исключена?





-Дуайен дипкорпуса в Минске Александр Суриков проработал в Беларуси послом целых 12 лет. В силу своего возраста он уже просто не может оставаться действующим послом в стране, где чем дальше, тем больше требуются усилия по сохранению и увеличению влияния России. Так что переназначение Сурикова просто исключено.





-Суркова считают предводителем партии «ястребов» в Кремле. Станет ли его назначение сигналом, что в отношении Беларуси избран силовой путь?





– Влиятельные «ястребы» в Кремле никуда не делись. Недавно на Московской международной конференции по безопасности они все публично выступали: главы оборонного ведомства, ФСБ, СВР, секретарь Совбеза. Этакая кремлевская хунта. Суркова там не было видно. Не те нынче у него влияние и полномочия. Но вот в умении режиссировать различные русскомирные задумки ему не откажешь. Его ум и способности по достоинству оценил американский собеседник по украинским проблемам Курт Волкер. Но, судя по всему, Суркову так и не удалось исполнить роль «соблазнителя». Поэтому Волкеру придется говорить уже с другим представителем Путина. А станет ли новым российским послом Ткачев или Сурков, для Лукашенко «хрен редьки не слаще». Сейчас бы ему и остальным пережить будущее заседание высшего госсовета СГ, которое может стать последним в таком составе.