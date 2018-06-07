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Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в США, если предстоящий саммит пройдет успешно

07.06.2018 22:03 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп готов пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына в США в случае успеха саммита, запланированного на 12 июня в Сингапуре.

"Я, конечно же, пригласил бы Ким Чен Ына посетить США, если переговоры на саммите пройдут хорошо", - сказал Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. При этом президент США отметил, что пригласит лидера КНДР в Белый дом, а не в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

 
 
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Президент США Дональд Трамп готов пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына в США в случае успеха саммита, запланированного на 12 июня в Сингапуре.
 
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