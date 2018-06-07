Систему аккредитации перестраховщиков предлагают создать при нацбанках стран-участниц ЕАЭС

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) выступила с инициативой создания системы аккредитации компаний при национальных банках стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предложения на эту тему разрабатываются рабочей группой Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сообщил глава РНПК Николай Галушин на "круглом столе" "Единый финансовый рынок ЕАЭС: параметры развития" в рамках Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

Н.Галушин заявил, что для перестрахования рисков стран-участниц союза, казалось бы, есть все предпосылки. "Однако по факту перестрахование рисков из этих стран практически отсутствует. По итогам 2017 года объем перестраховочных премий, переданных в перестрахование на рынки стран-участниц ЕАЭС, составил 0,5% от общего объема премий по исходящему перестрахованию в РФ. Одновременно по входящему перестрахованию рисков из этих стран доля составила 1,3% в общем объеме премий по входящему перестрахованию", - сказал он.

Для такой ситуации есть две причины, полагает Н.Галушин. С одной стороны, имеется конкуренция более сильных международных финансовых рынков, в том числе континентальной Европы, а с другой - перестраховщики сталкиваются с регуляторными ограничениями, действующими в странах ЕАЭС. Более мягкий режим требований к перестрахованию действует в России и Беларуси в отношении рисков из стран ЕАЭС.

"Перестраховать риски в Армении, например, вообще невозможно, поскольку требования регулятора к рейтингу перестраховщика превышают уровень российского странового рейтинга", - привел пример глава РНПК. Определенные послабления, по его словам, сделаны для перестраховщиков Казахстаном, однако при наличии рейтинга у перестраховщика ниже уровня "А минус" этой компании необходимо создавать дополнительные резервы согласно требованию регулятора этой страны. Естественно, что бизнес избегает подобных решений и предпочитает передавать риски на альтернативные рынки с развитой экономикой, где подобные требования отсутствуют.

При этом Н.Галушин не видит выхода из положения "в бесконечном понижении уровня рейтингов, ожидаемых от перестраховщиков". "Логичнее было бы создать параллельно систему аккредитации перестраховочных компаний при нацбанках стран-участниц ЕАЭС", - сказал он, добавив, что подобное предложение готовит ВСС. Руководителем рабочей группы по данной теме выступает Н.Галушин.

РНПК - 100%-ная "дочка" Банка России. Компания создавалась для формирования перестраховочной защиты по санкционным рискам.