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«На свежем воздухе пройтись обязательно надо»: секрет 100-летней долгожительницы из Бреста
Новости Беларуси. Даже в свой 100-летний юбилей она не сидит на месте: секрет долголетия Екатерины Молибошко из Бреста кроется в движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
40 лет своей жизни некогда участница партизанского движения учила детей математике. Сегодня она переходит новый рубеж и принимает поздравления от близких и учеников. Об удивительно энергичном человеке Петр Бутрим.
Сегодня Екатерина Молибошко и плачет и смеется, потому что одновременно приятно и трогательно. Поздравить ее со столетним юбилеем пришли не только родные – кажется, полгорода. И все не с пустыми руками. Подарили даже новый паспорт.
К большой компании она привыкла с детства. У Екатерины Молибошко в семье было 11 детей. Правда, братья и сестры остались только в памяти и на фото.
В последнее время, признается женщина, хромает зрение, поэтому семейные альбом не смотрит, а внимательно слушает.
Екатерина Молибошко, жительница Бреста:
Эта фотография – ты с нами и с отцом, и папин брат с женой и детьми.
И даже в такой знаменательный день Екатерину Михайловну буквально тянет на прогулку. Программа-минимум – 2-3 часа. Свою жизнь без движения она не мыслит, и именно в нем видит главный секрет своего долголетия.
Екатерина Молибошко:
И подавать пример, в первую очередь – младшим поколениям. Правнук Егор компьютеру и смартфону предпочитает долгие беседы с бабушкой. Разница в возрасте 90 лет, но общих тем всегда хватает.
Егор:
Екатерина Молибошко:
Учительский стаж – больше 40 лет. Кстати, Егора с бабушкой объединяет и школа.
Пер Бутрим, СТВ:
Но о войне Екатерина Молибошко вспоминает неохотно: в те страшные годы потеряла жениха и двух братьев. Благо, после в жизни было больше хорошего, поэтому в свой вековой юбилей любимица своих учеников и соседей бодрость духа не теряет. Более того, заряжает энергией всех, кто рядом.
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Новости Беларуси. Даже в свой 100-летний юбилей она не сидит на месте: секрет долголетия Екатерины Молибошко из Бреста кроется в движении, сообщили в программе...
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