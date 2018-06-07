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Жарко заявил об отсутствии коррупции во вступительной кампании

07.06.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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Жарко заявил об отсутствии коррупции во вступительной кампании

За 7 последних лет не было выявлено ни одного подтвержденного факта коррупции во вступительных кампаниях, о чем 07.06.2018 заявил вице-премьер Совмина РБ Василий Жарко.

Замглавы правительства отметил, что после того, как в республике ввели централизованное тестирование, коррупцию при поступлении в высшие и средне-специальные учебные заведения удалось снизить, при этом контролирующие органы пристально следили за процессом.

В. Жарко подчеркнул, что в течение 7 последних лет при поступлении абитуриентов в ссузы и вузы фактов коррупции не было выявлено, поскольку Минобразования, Комитет Госконтроля и госкомиссия по контролю за ходом проведения вступительных испытаний, создали открытые, прозрачные и демократичные механизмы по формированию «студенческой среды».

Спецкомиссия работает на протяжении всех этапов вступительной кампании, включая проведение ЦТ, подачу заявлений, а также зачисление студентов, как рассказал вице-премьер, уточнив, что в нынешней кампании каких-либо ЧП при регистрации абитуриентов на ЦТ не произошло.

 
 
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За 7 последних лет не было выявлено ни одного подтвержденного факта коррупции во вступительных кампаниях, о чем 07.06.2018 заявил вице-премьер Совмина РБ Василий Жарко....
 
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