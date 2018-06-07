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Татьяна Холодович победила с национальным рекордом в метании копья в Осло

08.06.2018 00:01 — Разное | Tut.by  
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Копьеметательница Татьяна Холодович победила с национальным рекордом на этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Осло, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Белоруска в своей лучшей попытке отправила копье на 67 м 47 см и превзошла свой же рекорд страны (66 м 34 см), который был установлен в 2016 году на чемпионате Европы в Амстердаме. Результат 67 м 47 см является лучшим в текущем сезоне в Европе. Второе место в Осло заняла китаянка Хюхью Лю с результатом 65 м 11 см, третье — Никола Огродникова из Чехии, метнувшая копье на 61 м 56 см.

Один из лидеров мирового сезона в метании копья Татьяна Холодович станет одной из участниц матчевой встречи сборных Беларуси, Украины, стран Балтии и балканского региона, которая 22 июня пройдет на обновленном стадионе «Динамо».

 
 
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Копьеметательница Татьяна Холодович победила с национальным рекордом на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в Осло
 
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