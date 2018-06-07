ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бегунья Алина Талай заняла второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Норвегии

08.06.2018 00:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Алина Талай заняла второе место в беге на 100 м с барьерами на пятом этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Алина Талай. Фото: Reuters

Белоруска справилась в спринте с барьерами и показала результат 12,63 сек. Лучше Алины Талай забег провела Даниэль Уильямс из Ямайки, которая показала свое лучшее время в сезоне — 12,60 сек. Бронзовым призером на 100 м с барьерами стала Куин Харрисон из США — 12,71.

«Коленом задела два барьера и немного потеряла в скорости, заняв второе место, хотя, учитывая хорошую форму, рассчитывала на победу. Постараюсь успешно выступить в Стокгольме, где пройдет следующий этап турнира», — отметила Алина Талай.

В секторе для прыжков в высоту в Осло не смог подняться на пьедестал почета этапа «Бриллиантовой лиги» белорус Дмитрий Набоков, который справился со стартовыми 2 м 20 см, но не преодолел планку на высоте 2 м 25 см и занял шестое место. Победил в этом виде Мутаз Эсса Баршим из Катара — 2 м 36 см.

Шестой этап «Бриллиантовой лиги» пройдет 10 июня в Стокгольме

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алина Талай заняла второе место в беге на 100 м с барьерами на пятом этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло
 
Новости дня
Новости разные
 
На «Белагро-2018» выбрали лучшую корову страны. Как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика