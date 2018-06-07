Членам британской палаты лордов запретили кричать и спать в парламенте

Правительство Соединённого Королевства Великобритании подписало официальный документ, запрещающий депутатам палаты лордов засыпать во время рабочего процесса, громко разговаривать, а также выкрикивать с места.

Это кажется странным только на первый взгляд. Во время заседаний парламента неоднократно фиксировались случаи засыпаний и нарушающих протокол выкрикиваний.

Отправной точкой для принятия закона стал случай, когда в январе этого года представитель консервативной партии Дэзмонд Свейн уснул и захрапел прямо во время дискуссии о Brexit, трансляция которых происходила в прямом эфире.