|
Пенсионер из США избил вооружённого грабителя тростью
Переживший инсульт пенсионер из штата Северная Каролина смог дать отпор грабителям с ножом.
Рано утром в дом 68-летнего Джона Рида вломились двое мужчин. Один из них стоял на страже, а второй начал угрожать пенсионеру и требовать деньги. Рид объяснил, где хранит бумажник, но когда грабитель отвлёкся и начал пересчитывать деньги, пожилой мужчина ударил преступника по шее и плечу тростью. Злоумышленник не ожидал нападения и выронил нож, а Рид продолжал быть его до тех пор, пока тот не обратился в бегство.
В результате инцидента пенсионер получил лёгкое ножевое ранение. Грабители скрылись с места преступления. Теперь их разыскивает полиция.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переживший инсульт пенсионер из штата Северная Каролина смог дать отпор грабителям с ножом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)