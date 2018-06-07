Пенсионер из США избил вооружённого грабителя тростью

Переживший инсульт пенсионер из штата Северная Каролина смог дать отпор грабителям с ножом.

Рано утром в дом 68-летнего Джона Рида вломились двое мужчин. Один из них стоял на страже, а второй начал угрожать пенсионеру и требовать деньги. Рид объяснил, где хранит бумажник, но когда грабитель отвлёкся и начал пересчитывать деньги, пожилой мужчина ударил преступника по шее и плечу тростью. Злоумышленник не ожидал нападения и выронил нож, а Рид продолжал быть его до тех пор, пока тот не обратился в бегство.

В результате инцидента пенсионер получил лёгкое ножевое ранение. Грабители скрылись с места преступления. Теперь их разыскивает полиция.