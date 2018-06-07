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Учёные создали мягкого робота для идеальных объятий
Изобретатели из немецкого Института интеллектуальных систем Макса Планка представили уникального робота HRI 2018, умеющего идеально обниматься.
Робота обучили «правилам» обнимания, которые люди используют при встрече. Он имеет мягкий и тёплый корпус, а его объятия достаточно сильные, но он отпускает человека сразу же, как только тот даёт понять, что ему достаточно.
По словам изобретателей, их робот – первый шаг к тому представлению о разумных машинах, к которым люди привыкли в фантастической литературе и кинематографе.
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Изобретатели из немецкого Института интеллектуальных систем Макса Планка представили уникального робота HRI 2018, умеющего идеально обниматься.
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