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Маковое поле размером в гектар обнаружили под Мяделем
Поле было найдено милицией Мядельского района в ходе комплекса специальных операций «Мак».
Акция «Мак» стартовала в Беларуси 1 июня и завершится 15 сентября. Её целью является выявление мест произрастания мака и конопли.
Обнаруженная под Мяделем плантация одна из самых больших. Сотрудники милиции потребовали от предприятия, которому принадлежит данное поле, ликвидировать мак. Общий вес уничтоженного растения превышает 500 килограмм.
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Поле было найдено милицией Мядельского района в ходе комплекса специальных операций «Мак».
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