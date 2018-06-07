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Маковое поле размером в гектар обнаружили под Мяделем

08.06.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Поле было найдено милицией Мядельского района в ходе комплекса специальных операций «Мак».

Акция «Мак» стартовала в Беларуси 1 июня и завершится 15 сентября. Её целью является выявление мест произрастания мака и конопли.

Обнаруженная под Мяделем плантация одна из самых больших. Сотрудники милиции потребовали от предприятия, которому принадлежит данное поле, ликвидировать мак. Общий вес уничтоженного растения превышает 500 килограмм.

 
 
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​Поле было найдено милицией Мядельского района в ходе комплекса специальных операций «Мак».
 
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