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В российской программе «Час суда» использовали фотографию пропавшего Максима Мархалюка
В транслируемой на телеканале «МИР» программе «Час суда» незаконно использовали снимок пропавшего в Беловежской пуще десятилетнего Максима Мархалюка.
Фотография мальчика была показана для иллюстрации одной из выдуманных историй, которая не имеет к ребёнку и его семье никакого отношения.
Телеканал обязался выяснить, как снимок попал в эфир и дать официальное объяснение.
Напомним, что Максим Мархалюк из деревни Новый Двор Свислочского района пропал в Беловежской пуще 16 сентября 2017 года. Мальчика искали более двух тысяч человек, но ребёнок до сих пор не найден.
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В транслируемой на телеканале «МИР» программе «Час суда» незаконно использовали снимок пропавшего в Беловежской пуще десятилетнего Максима Мархалюка.
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