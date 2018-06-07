В российской программе «Час суда» использовали фотографию пропавшего Максима Мархалюка

В транслируемой на телеканале «МИР» программе «Час суда» незаконно использовали снимок пропавшего в Беловежской пуще десятилетнего Максима Мархалюка.

Фотография мальчика была показана для иллюстрации одной из выдуманных историй, которая не имеет к ребёнку и его семье никакого отношения.

Телеканал обязался выяснить, как снимок попал в эфир и дать официальное объяснение.

Напомним, что Максим Мархалюк из деревни Новый Двор Свислочского района пропал в Беловежской пуще 16 сентября 2017 года. Мальчика искали более двух тысяч человек, но ребёнок до сих пор не найден.