Сергей Безруков создал собственную рок-группу и выпустил первый клип

Первый сингл новой группы «Крёстный папа» получил название «Не про нас». В клипе на эту песню Безруков сам сыграл главную роль.

В музыкальном видео актёр предстаёт в образе своего самого известного персонажа – Саши Белого из «Бригады». Остальные роли в клипе исполнили артисты Московского губернского театра.

Сергей Безруков говорит, что уже давно хотел собрать свою группу. Он признаётся, что вырос на классическом роке – с 12 лет был поклонником «Алисы», «Аквариума», «ДДТ», «Кино». Сейчас, по заверению артиста, он является верным фанатом рок-группы Muse.

Следующая песня «Крёстного папы» будет посвящена чемпионату мира по футболу. Она выйдет накануне открытия чемпионата.