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Сергей Безруков создал собственную рок-группу и выпустил первый клип
Первый сингл новой группы «Крёстный папа» получил название «Не про нас». В клипе на эту песню Безруков сам сыграл главную роль.
В музыкальном видео актёр предстаёт в образе своего самого известного персонажа – Саши Белого из «Бригады». Остальные роли в клипе исполнили артисты Московского губернского театра.
Сергей Безруков говорит, что уже давно хотел собрать свою группу. Он признаётся, что вырос на классическом роке – с 12 лет был поклонником «Алисы», «Аквариума», «ДДТ», «Кино». Сейчас, по заверению артиста, он является верным фанатом рок-группы Muse.
Следующая песня «Крёстного папы» будет посвящена чемпионату мира по футболу. Она выйдет накануне открытия чемпионата.
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Первый сингл новой группы «Крёстный папа» получил название «Не про нас». В клипе на эту песню Безруков сам сыграл главную роль.
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