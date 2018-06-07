Как обществу быть услышанным государством?





Несмотря на то, что сегодня люди могут обратиться к чиновнику со своими проблемами, и имеются в наличии инструменты для их решения, до полноценного доверия между обществом и государством еще далеко.

Как заметила во время дискуссии Либерального клуба «Диалог между обществом и государством: как найти общий язык» директор Офиса европейской экспертизы и коммуникаций Светлана Зинкевич, согласно опросам белорусской интернет аудитории, а это более 5 млн человек, активность людей за последние годы не поменялась. Только 6% респондентов сказали, что они знают о деятельности общественных организаций и инициатив и как-то участвуют в них. Участие выражается не только в волонтерской деятельности, но и в том, что они подписывают петиции, жертвуют средства, читают новости на сайтах общественных организаций, пояснила Елена Зинкевич.

«Также я думаю, что эта цифра в 6% еще не поменяется несколько лет. Поэтому то, что общественно активных граждан становится больше – это все же иллюзия», – дополнила она. – Что касается регионов, то они, наверное, еще «живее», чем минчане, потому что у них возможностей меньше. Жители регионов понимают, что ждать чего-то попросту нет возможности, и вынуждены проявлять инициативу».

Как складываются отношения с государством?

На взгляд Елены Зинкевич, отношения, сложившиеся между активным обществом и государством вряд ли можно сегодня назвать диалогом либо партнерством, скорее уступками со стороны вторых.

«Первый этап нашей работы – это всегда выявление потребностей, и власти всегда настороженно реагируют, потому что люди называют проблемы, а проблем вроде быть не должно», – рассказала она.

Привел некоторые результаты исследования, посвященного сотрудничеству неправительственных организаций и государства, и директор института «Палiтычная сфера» Андрей Казакевич.

Так, на вопрос «На ваш взгляд, как вас воспринимают государственные органы, в качестве кого?», гражданские активисты в большинстве своем ответили «в качестве экспертов, людей с определенными компетенциями».

«И здесь мы можем видеть определенную асимметрию, – обратил внимание Казакевич. – Поскольку, как выяснилось в ходе исследования, представителями госструктур гражданские активисты воспринимаются как раздражители и жалобщики, которые больше мешают работе, чем помогают».

На отсутствие диалога между общественным сектором и госструктурами обратил внимание и блогер, городской активист Антон Мотолько. Нередко, по его словам, на хорошие инициативы чиновники отвечают стандартными отписками.

«А ведь среди ста писем легко пропустить два конструктивных и дельных», – заметил он.

Что делать?

Антон Мотолько инициирует расширение присутствия госорганов в социальных сетях. Это, на его взгляд, даст им новый канал взаимодействия с обществом и позволит тем самым заработать доверие граждан.

В свою очередь участник соседского сообщества «Осмоловка», PR-директор коммуникационного агентства Ezerin'Com Андрей Эзерин считает, что белорусам требуется перед глазами больше положительных примеров.

Интересным кейсом, на его взгляд, является пример Осмоловки, когда минчане по принципу локального соседства смогли организоваться, взять инициативу в свои руки и тем самым сохранить квартал.

По словам Эзерина, уже более 15 общественных организаций вовлечены в деятельность Осмоловки, сегодня здесь проводятся различного рода мероприятия.

Андрей Эзерин обратил внимание, что в других странах граждане гораздо активнее белорусов. Например, в Нидерландах каждый житель участвует с детства в 6-7 общественных организациях, и многое делается за счет бюджета общественного участия.

«Мне кажется, если бы 1% наших налогов можно было бы распределять на то, чтобы как-то решать проблемы своими силами, это дало бы больше возможностей», − уверена Светлана Зинкевич.

В свою очередь Андрей Казакевич убежден в важности правоприменительной практики и политической воли. Но, к сожалению, по многим вопросам у политической элиты нет консенсуса, считает он.

«Все понимают, что нужно использовать общественный ресурс, и осознают, что это выгодно. Но с другой стороны, есть понимание, что все это рождает определенные политические риски, – добавил он. – Чем более активно население, когда оно инвестирует либо свои деньги либо работу в общественные проекты, тем более оно будет требовать отчетности у госструктур по разным вопросам. Поэтому общественная активность – это вопрос некого баланса между политическими рисками и какими-то плюсами. И, наверное, это самое важно в этой игре».

Рассуждая о взаимодействии граждан и государства сегодня, Антон Мотолько резюмировал, что есть абсолютно разные примеры.

«Есть иногда и диалог, есть «крутые» примеры наподобие Осмоловки, есть примеры, когда это напоминает «челобитные», есть примеры, когда тебя просто не пускают и чтобы вы не делали, хорошие деньги решают все», – подытожил он.