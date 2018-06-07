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Наблагоустраивали. Случчанка жалуется, что ЖКХ скосило цветы в яме, которую давно обещают убрать

08.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Случчанка Катерина написала в нашу группу Вконтакте о нерешённой проблеме на улице Парижской коммуны. Недавнее неприятное событие обострило ситуацию и подорвало терпение женщины. 

— В 2005 году служба благоустройства вырыла под нашим забором яму вместо запланированного колодца, — рассказывает Катерина. — В течение долгого времени были обещания яму убрать, закрыть, положить трубы. Чтобы люди туда не падали поставили перила! Я сажу там цветы и травы, чтобы прикрыть эту вонючую «красоту». И вот...

Далее прилагается видео:

— Я попросила не косить, объяснила, что воде проходить декоративная трава не мешает, он позвонил мастеру... и как только я ушла, взял и скосил. Сказал, что они с комбината благоустройства, — поделилась автор видео. 

Наблагоустраивали. Случчанка жалуется, что ЖКХ скосило цветы в яме, которую давно обещают убрать

Получить оперативный комментарий от представителей комбината благоустройства Слуцкого ЖКХ сайту SlutskGorod не удалось. 

Slutsk-Gorod.by

 
 
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Случчанка Катерина написала в нашу группу Вконтакте о нерешённой проблеме на улице Парижской коммуны. Недавнее событие обострило ситуацию и подорвало терпение...
 
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