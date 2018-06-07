Из Слуцка – в Железный порт и Затоку. Отдых на море дёшево и комфортно





Давно мечтаете поехать на море, но пока не готовы потратить на путешествие огромную сумму денег? Не стоит отказывать себе в удовольствии! В сезон отпусков открываются автобусные маршруты на популярные курорты Чёрного моря. Если вы устали от трудовых будней и хотите провести незабываемые дни в кругу друзей и родных на морском побережье за умеренную цену, тогда это предложение специально для вас!

Воплотить мечту в жизнь очень легко – достаточно заказать билет в удобную для вас дату и по привлекательной цене. Не нужно искать посредников, осуществлять транзит в другие города. Мы доставим вас из Слуцка прямиком в Железный Порт или Затоку. При необходимости окажем содействие в поиске жилья, предоставим возможность размещения в комфортабельных отелях и пансионатах, где будет всё для беззаботного, высококлассного отдыха. Есть варианты размещения больших компаний и семей с детьми.

Доступные цены, внимательное отношение к каждому клиенту и комфортные условия проезда – вот залог вашего удачного отпуска.

Даты отправления из Слуцка в Железный Порт и Затоку:

20 и 30 июня;

9, 19 и 29 июля;

7, 17 и 27 августа.

Поездки на сентябрь осуществляются по предварительным заявкам.

Справки и запись по телефонам: +375(25)515-62-78, +375(33)695-65-81.













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