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Где купить одежду европейских брендов и как попасть на привоз?

08.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Сток одежда в магазине «Интрига» и секонд-хенд в «Секонд Плюс+». Оба магазина находятся по адресу: Слуцк, Ленина, 202 (напротив 21 универсама). 

В одном месте два направления продажи одежды:

1. Сток (новая не распроданная одежда - складские остатки) одежду Вы можете приобрести в магазине «Интрига»! Много детских вещей высшего качества от А до Я! Большой ассортимент женского, а также мужского! 6 июня в магазине большой привоз:

  • Детского 0-4 года (майки, футболки, боди, платья, штанишки, лосины, ползунки, шапочки летние и др.)
  • Мужских джинсов, шортов, штанов европейских брендов!
  • Женские брендовые брюки, шорты, капри, джинсы, штаны!

Где купить одежду европейских брендов и как попасть на привоз?

Где купить одежду европейских брендов и как попасть на привоз?

Где купить одежду европейских брендов и как попасть на привоз?

Где купить одежду европейских брендов и как попасть на привоз?

Где купить одежду европейских брендов и как попасть на привоз?

Где купить одежду европейских брендов и как попасть на привоз?

2. Секонд-Хенд. Рекомендуем заглянуть и на втрой этаж в «СекондПлюс+»! Большой ассортимент товара (порядка 5000 единиц!). Есть всё, начиная от футболок, джинсов, блузок, детского и заканчивая рабочей и военной одеждой!

А теперь сообщаем о новом поступлении товара от 6 июня по позициям:

  • рабочая одежда, 
  • мужские и женские футболки, 
  • мужские шорты, 
  • женский микс XXL (футболки, блузки, 
  • мужские джинсы, 
  • мужские рубашки с коротким рукавом!

Где купить одежду европейских брендов и как попасть на привоз?

Где купить одежду европейских брендов и как попасть на привоз?

Где купить одежду европейских брендов и как попасть на привоз?


Где купить одежду европейских брендов и как попасть на привоз?

Слуцк, Ленина, 202! (напротив 21 универсама)
Телефон: 8(029)588-45-45.

Мы Вконтакте:
— Магазин "ИНТРИГА" Слуцк СТОК 
— «СЕКОНД ПЛЮС+» Слуцк
— СЛУЦК объявления барахолка 


ИП Артюшкевич А.М.
УНП 691 566 610

 
 
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Сток одежда в магазине «Интрига» и секонд-хенд в «Секонд Плюс+». Оба магазина находятся по адресу: Слуцк, Ленина, 202 (напротив 21 универсама).
 
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