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Где купить одежду европейских брендов и как попасть на привоз?
08.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Сток одежда в магазине «Интрига» и секонд-хенд в «Секонд Плюс+». Оба магазина находятся по адресу: Слуцк, Ленина, 202 (напротив 21 универсама).
В одном месте два направления продажи одежды:
1. Сток (новая не распроданная одежда - складские остатки) одежду Вы можете приобрести в магазине «Интрига»! Много детских вещей высшего качества от А до Я! Большой ассортимент женского, а также мужского! 6 июня в магазине большой привоз:
2. Секонд-Хенд. Рекомендуем заглянуть и на втрой этаж в «СекондПлюс+»! Большой ассортимент товара (порядка 5000 единиц!). Есть всё, начиная от футболок, джинсов, блузок, детского и заканчивая рабочей и военной одеждой!
А теперь сообщаем о новом поступлении товара от 6 июня по позициям:
Слуцк, Ленина, 202! (напротив 21 универсама)
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Сток одежда в магазине «Интрига» и секонд-хенд в «Секонд Плюс+». Оба магазина находятся по адресу: Слуцк, Ленина, 202 (напротив 21 универсама).
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