Где купить одежду европейских брендов и как попасть на привоз?

Сток одежда в магазине «Интрига» и секонд-хенд в «Секонд Плюс+». Оба магазина находятся по адресу: Слуцк, Ленина, 202 (напротив 21 универсама).

В одном месте два направления продажи одежды:

1. Сток (новая не распроданная одежда - складские остатки) одежду Вы можете приобрести в магазине «Интрига»! Много детских вещей высшего качества от А до Я! Большой ассортимент женского, а также мужского! 6 июня в магазине большой привоз:

Детского 0-4 года (майки, футболки, боди, платья, штанишки, лосины, ползунки, шапочки летние и др.)

Мужских джинсов, шортов, штанов европейских брендов!

Женские брендовые брюки, шорты, капри, джинсы, штаны!

























2. Секонд-Хенд. Рекомендуем заглянуть и на втрой этаж в «СекондПлюс+»! Большой ассортимент товара (порядка 5000 единиц!). Есть всё, начиная от футболок, джинсов, блузок, детского и заканчивая рабочей и военной одеждой!

А теперь сообщаем о новом поступлении товара от 6 июня по позициям:

рабочая одежда,

мужские и женские футболки,

мужские шорты,

женский микс XXL (футболки, блузки,

мужские джинсы,

мужские рубашки с коротким рукавом!





















Слуцк, Ленина, 202! (напротив 21 универсама)

Телефон: 8(029)588-45-45.

Мы Вконтакте:

— Магазин "ИНТРИГА" Слуцк СТОК

— «СЕКОНД ПЛЮС+» Слуцк

— СЛУЦК объявления барахолка



ИП Артюшкевич А.М.

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