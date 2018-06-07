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В Минске подготовили предложения для Форума регионов России и Беларуси
08.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Экономическую и информационную безопасность Союзного государства, а также сотрудничество ЕАЭС с Евросоюзом обсудили в Минске белорусские парламентарии, политологи, правоведы, аналитики, передает телеканал «МИР 24».
Встреча прошла в Совете Республики Национального собрания. Во время совместной работы специалисты подготовили заключение и рекомендации, которые представят на форуме регионов Беларуси и России в октябре. Они касаются инноваций в производстве, развитии цифровой экономики и союзных СМИ.
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Встреча прошла в Совете Республики Национального собрания, обсуждение затронуло экономическую и информационную безопасность Союзного государства.
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