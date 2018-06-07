ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске подготовили предложения для Форума регионов России и Беларуси

08.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Экономическую и информационную безопасность Союзного государства, а также сотрудничество ЕАЭС с Евросоюзом обсудили в Минске белорусские парламентарии, политологи, правоведы, аналитики, передает телеканал «МИР 24».

Встреча прошла в Совете Республики Национального собрания. Во время совместной работы специалисты подготовили заключение и рекомендации, которые представят на форуме регионов Беларуси и России в октябре. Они касаются инноваций в производстве, развитии цифровой экономики и союзных СМИ.

«Здесь речь идет о том, чтобы объединить усилия образования, науки, бизнеса, системы государственного управления и создавать атмосферу кластеров или центров, как их называют в мире. Создавать реальную инновационную экономику, инновационную инфраструктуру, где будет меньше бюрократии и больше практических действий», – подчеркнул председатель постоянной комиссии Совета Республики Нацсобрания Сергей Рахманов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча прошла в Совете Республики Национального собрания, обсуждение затронуло экономическую и информационную безопасность Союзного государства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Где купить одежду европейских брендов и как попасть на привоз?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика