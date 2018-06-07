В Минске подготовили предложения для Форума регионов России и Беларуси

Экономическую и информационную безопасность Союзного государства, а также сотрудничество ЕАЭС с Евросоюзом обсудили в Минске белорусские парламентарии, политологи, правоведы, аналитики, передает телеканал «МИР 24».

Встреча прошла в Совете Республики Национального собрания. Во время совместной работы специалисты подготовили заключение и рекомендации, которые представят на форуме регионов Беларуси и России в октябре. Они касаются инноваций в производстве, развитии цифровой экономики и союзных СМИ.