Лукашенко: В сфере охраны природы должен быть железный порядок

Навести железный порядок в охране природы потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Такая задача стоит перед новым начальником Госинспекции при президенте, передает телеканал «МИР 24».

«В борьбе с правонарушителями и браконьерами разного типа некоторые сами стали браконьерами. Это дошло и до начальников. Если начальник – браконьер, система не сможет бороться против браконьеров. Поэтому я был вынужден отстранить от занимаемой должности ряд начальников этой инспекции и поручил найти человека жесткого, дисциплинированного – военного человека. Их было десятки, выбор пал на вас», – обратился президент к Юрию Тертелю.



Природа – главное богатство Беларуси, напомнил Лукашенко. Инспекция по ее охране создавалась по инициативе президента, чтобы сберечь растительный и животный мир страны. Сейчас в Беларуси разрабатывается мобильное приложение, с помощью которого можно будет оперативно сообщать о случаях браконьерства.



