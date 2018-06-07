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Лукашенко: В сфере охраны природы должен быть железный порядок

08.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Навести железный порядок в охране природы потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Такая задача стоит перед новым начальником Госинспекции при президенте, передает телеканал «МИР 24».

«В борьбе с правонарушителями и браконьерами разного типа некоторые сами стали браконьерами. Это дошло и до начальников. Если начальник – браконьер, система не сможет бороться против браконьеров. Поэтому я был вынужден отстранить от занимаемой должности ряд начальников этой инспекции и поручил найти человека жесткого, дисциплинированного – военного человека. Их было десятки, выбор пал на вас», – обратился президент к Юрию Тертелю.

Природа – главное богатство Беларуси, напомнил Лукашенко. Инспекция по ее охране создавалась по инициативе президента, чтобы сберечь растительный и животный мир страны. Сейчас в Беларуси разрабатывается мобильное приложение, с помощью которого можно будет оперативно сообщать о случаях браконьерства.


 



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Начальником Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси назначен Юрий Тертель.
 
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