Хоккеисты «Вашингтона» впервые стали обладателями Кубка Стэнли. Проиграв «Вегасу» первый матч финальной серии, «столичники» затем одержали четыре победы подряд и завоевали самый престижный в мире трофей клубного хоккея.



Фото: nhl.com

«Вегас» — «Вашингтон» — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 — Врана (Уилсон, Кузнецов, 26.24), 1:1 — Шмидт (Смит, Маршессо, 29.40), 1:2 — Овечкин (Бекстрем, Карлсон, 30.14, в большинстве), 2:2 — Перрон (Татар, Миллер, 32.56), 3:2 — Смит (Тух, Теодор, 39.31, в большинстве), 3:3 — Смит-Пелли (Орпик, 49.52), 3:4 — Эллер (Коннолли, Бураковски, 52.23).

По ходу второго периода «Вашингтон» дважды выходил вперед, но в итоге перед третьей двадцатиминуткой лидером стал «Вегас», реализовавший большинство за 29 секунд до перерыва. Но в середине третьего периода «Вашингтон» переломил игру, забросив две шайбы в течение двух с половиной минут.

Самым ценным игроком плей-офф был признан 32-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который набрал 27 (15+12) очков в 24 матчах. Он забросил больше всех шайб в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Овечкин — второй в истории россиянин, получивший приз «Конн Смайт Трофи». Прежде самым ценным игроком плей-офф признавался Евгений Малкин.

Лучшим бомбардиром нынешнего Кубка Стэнли стал 26-летний российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, заработавший 32 (12+20) результативных балла.

Финал Кубка Стэнли (до 4 побед)

Итог серии: «Вегас» — «Вашингтон» — 1:4 (6:4, 2:3, 1:3, 2:6, 3:4).