ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Советском районе открылся центр, в котором помогают предотвратить болезни

08.06.2018 00:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Измерить давление, рост и вес, а также узнать о рисках заболеваний можно в поликлинике № 34, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Советском районе открылся центр, в котором помогают предотвратить болезни

С помощью анкет врачи «Центра здоровья» помогут предотвратить возникновение недугов. Для этого пациенту необходимо честно ответить на несколько вопросов. Подобный центр успешно функционирует и в Партизанском районе.

В Советском районе открылся центр, в котором помогают предотвратить болезни

Наталья Дергач, главный врач УЗ «34 центральная районная клиническая поликлиника»:
Пациенты приходят без талонов и без предварительной записи в любое удобное время. Время приема не ограничено, человек может находиться в центре и общаться с медицинскими работниками столько, сколько необходимо.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Измерить давление, рост и вес, а также узнать о рисках заболеваний можно в поликлинике № 34, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как обществу быть услышанным государством?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Новости Ветки
Новости Волковыска
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика