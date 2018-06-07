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В Советском районе открылся центр, в котором помогают предотвратить болезни
Новости Беларуси. Измерить давление, рост и вес, а также узнать о рисках заболеваний можно в поликлинике № 34, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С помощью анкет врачи «Центра здоровья» помогут предотвратить возникновение недугов. Для этого пациенту необходимо честно ответить на несколько вопросов. Подобный центр успешно функционирует и в Партизанском районе.
Наталья Дергач, главный врач УЗ «34 центральная районная клиническая поликлиника»:
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Новости Беларуси. Измерить давление, рост и вес, а также узнать о рисках заболеваний можно в поликлинике № 34, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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