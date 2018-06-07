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18 велосипедов и солнечные очки: в Минске задержан подозреваемый в краже на сумму более 200 тысяч рублей

08.06.2018 00:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хотел покататься в солнечный день: в столице задержан подозреваемый в краже оптики и велосипедов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

18 велосипедов и солнечные очки: в Минске задержан подозреваемый в краже на сумму более 200 тысяч рублей

35-летний мужчина ранее вынес большую партию солнцезащитных очков из магазина на проспекте Независимости, а спустя 11 дней угнал 18 дорогих велосипедов из салона на улице Кульман.

18 велосипедов и солнечные очки: в Минске задержан подозреваемый в краже на сумму более 200 тысяч рублей

Общая сумма награбленного составила почти 200 тысяч рублей. От части добычи мужчина успел избавиться за границей.

18 велосипедов и солнечные очки: в Минске задержан подозреваемый в краже на сумму более 200 тысяч рублей

Александра Попова, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Также в настоящее время оперативниками совместно со следственными органами устанавливается возможная причастность иных лиц к совершению указанных преступлений.

18 велосипедов и солнечные очки: в Минске задержан подозреваемый в краже на сумму более 200 тысяч рублей

Известно, что задержанный – уроженец Могилевской области с криминальным прошлым. Кроме того, магазины, в которые он проникал, не были оборудованы камерами слежения и сигнализацией, что упростило задачу преступнику, но усложнило работу милиции.

 
 
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Новости Беларуси. Хотел покататься в солнечный день: в столице задержан подозреваемый в краже оптики и велосипедов, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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