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18 велосипедов и солнечные очки: в Минске задержан подозреваемый в краже на сумму более 200 тысяч рублей
Новости Беларуси. Хотел покататься в солнечный день: в столице задержан подозреваемый в краже оптики и велосипедов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
35-летний мужчина ранее вынес большую партию солнцезащитных очков из магазина на проспекте Независимости, а спустя 11 дней угнал 18 дорогих велосипедов из салона на улице Кульман.
Общая сумма награбленного составила почти 200 тысяч рублей. От части добычи мужчина успел избавиться за границей.
Александра Попова, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:
Известно, что задержанный – уроженец Могилевской области с криминальным прошлым. Кроме того, магазины, в которые он проникал, не были оборудованы камерами слежения и сигнализацией, что упростило задачу преступнику, но усложнило работу милиции.
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18 велосипедов и солнечные очки: в Минске задержан подозреваемый в краже на сумму более 200 тысяч рублей
Новости Беларуси. Хотел покататься в солнечный день: в столице задержан подозреваемый в краже оптики и велосипедов, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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