У Меган Маркл появился двойник... И это модель plus-size!

Теперь понятно, как будет выглядеть герцогиня Меган Маркл, если перестанет придерживаться любимой веганской диеты и подналяжет на свой любимый картофель фри.

В Сети нашлась двойник самой популярной женщины года… И это модель plus-size!

Лорен говорили о сходстве с тогда еще актрисой Меган Маркл с самого начала модельной карьеры. Но она не смотрела «Форс-мажоров», поэтому не особенно вникала в то, с какой девушкой ее сравнивают.

Зато теперь, признается Лорен, для нее это огромный комплимент: «Никаких жалоб от меня! Я считаю, что Меган потрясающая, поэтому очень польщена!», — прокомментировала девушка.

А вы как считаете: похожи?







































