ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудники ГАИ помогли лебедям с птенцами перейти дорогу

08.06.2018 08:09 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Сотрудники ГАИ помогли лебедям с птенцами перейти дорогу
Раённыя Буднi

На место выехал наряд ГАИ. В сопровождении двух патрульных машин пернатые благополучно добрались до местного озера, сообщает БЕЛТА

Сотрудники ГАИ помогли лебедям с птенцами перейти дорогу Бесправник на Opel врезался в учебный автомобиль в Жабинковском районе

В ГАИ отмечают, что выход диких животных на проезжую часть не редкость. Водителей призывают проявлять бдительность и осторожность.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очевидцы сообщили правоохранителям, что на одной из улиц Пружан (Брестская область) прямо на дороге гуляет пара лебедей с пятью птенцами.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Меган Маркл появился двойник... И это модель plus-size!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Новости Ветки
Новости Волковыска
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика