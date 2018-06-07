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Сотрудники ГАИ помогли лебедям с птенцами перейти дорогу
08.06.2018 08:09 — Разное | Аргументы и факты
На место выехал наряд ГАИ. В сопровождении двух патрульных машин пернатые благополучно добрались до местного озера, сообщает
В ГАИ отмечают, что выход диких животных на проезжую часть не редкость. Водителей призывают проявлять бдительность и осторожность.
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Очевидцы сообщили правоохранителям, что на одной из улиц Пружан (Брестская область) прямо на дороге гуляет пара лебедей с пятью птенцами.
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