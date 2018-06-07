Пристроить рубли надолго. Обзор "длинных" депозитов в национальной валюте
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Пока все наслаждались майскими праздниками, а потом ранним и жарким летом, на фронтах депозитов в белорусских рублях сроком на два и три года не происходило никаких значимых событий. FINANCE.TUT.BY понаблюдал за поведением ставок по «длинным» депозитам в национальной валюте в мае и выбрал самые выгодные вклады.
После апрельского повышения доходности по депозитам — в среднем на 1,8−3,0% годовых — май был тихим и спокойным. Так, на 0,2% поднял ставку
Белинвестбанк (до этого он, правда, снижал ставки на эти 0,2%). БПС-Сбербанк также решил отделиться от остальных и добавить по 0,6% годовых к ставкам по двум представленным продуктам.
Самыми высокими все также остаются ставки в
Банке ВТБ и Белинвестбанке — 13% годовых.
Банк
Депозит
Срок
Ставка
отзывный / безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Актив
2 года
8%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 года
10,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
11,5%
безотзывный
Беларусбанк
Свободный выбор
2 года
10,5%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
10,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
2, 3 года
10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
8,22%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2 года
12%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
3 года
13%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй онлайн
2, 3 года
10,4−10,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2, 3 года
13%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 года
10,5%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
10,8%
безотзывный
Банк, депозит
Срок, ставка, отзывный / безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Актив
2 года
8%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 года
10,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
11,5%
безотзывный
Беларусбанк
Свободный выбор
2 года
10,5%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
10,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
2, 3 года
10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
8,22%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2 года
12%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
3 года
13%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй онлайн
2, 3 года
10,4−10,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2, 3 года
13%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 года
10,5%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
10,8%
безотзывный
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: вклад в банках Беларуси
Теги
:
Минск
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FINANCE.TUT.BY понаблюдал за поведением ставок по "длинным" депозитам в национальной валюте в мае и выбрал самые выгодные вклады.
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