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Пристроить рубли надолго. Обзор "длинных" депозитов в национальной валюте

08.06.2018 08:15 — Разное | Tut.by  
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Пока все наслаждались майскими праздниками, а потом ранним и жарким летом, на фронтах депозитов в белорусских рублях сроком на два и три года не происходило никаких значимых событий. FINANCE.TUT.BY понаблюдал за поведением ставок по «длинным» депозитам в национальной валюте в мае и выбрал самые выгодные вклады.

После апрельского повышения доходности по депозитам — в среднем на 1,8−3,0% годовых — май был тихим и спокойным. Так, на 0,2% поднял ставку Белинвестбанк (до этого он, правда, снижал ставки на эти 0,2%). БПС-Сбербанк также решил отделиться от остальных и добавить по 0,6% годовых к ставкам по двум представленным продуктам.

Самыми высокими все также остаются ставки в Банке ВТБ и Белинвестбанке — 13% годовых.

Банк

Депозит

Срок

Ставка

отзывный / безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Актив

2 года

8%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

10,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

11,5%

безотзывный

Беларусбанк

Свободный выбор

2 года

10,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

10,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

2, 3 года

10,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

8,22%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2 года

12%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

3 года

13%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

2, 3 года

10,4−10,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2, 3 года

13%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 года

10,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

10,8%

безотзывный

Банк, депозит

Срок, ставка, отзывный / безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Актив

2 года

8%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

10,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

11,5%

безотзывный

Беларусбанк

Свободный выбор

2 года

10,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

10,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

2, 3 года

10,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

8,22%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2 года

12%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

3 года

13%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

2, 3 года

10,4−10,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2, 3 года

13%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 года

10,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

10,8%

безотзывный

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY понаблюдал за поведением ставок по "длинным" депозитам в национальной валюте в мае и выбрал самые выгодные вклады.
 
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