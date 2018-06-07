Пока все наслаждались майскими праздниками, а потом ранним и жарким летом, на фронтах депозитов в белорусских рублях сроком на два и три года не происходило никаких значимых событий. FINANCE.TUT.BY понаблюдал за поведением ставок по «длинным» депозитам в национальной валюте в мае и выбрал самые выгодные вклады.

После апрельского повышения доходности по депозитам — в среднем на 1,8−3,0% годовых — май был тихим и спокойным. Так, на 0,2% поднял ставку Белинвестбанк (до этого он, правда, снижал ставки на эти 0,2%). БПС-Сбербанк также решил отделиться от остальных и добавить по 0,6% годовых к ставкам по двум представленным продуктам.

Самыми высокими все также остаются ставки в Банке ВТБ и Белинвестбанке — 13% годовых.

Банк Депозит Срок Ставка отзывный / безотзывный Альфа-Банк Альфа-Актив

2 года 8% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2 года 10,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

3 года 11,5% безотзывный Беларусбанк Свободный выбор

2 года 10,5% безотзывный Беларусбанк Классик детский

3 года 10,3% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

2, 3 года 10,5% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 8,22% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2 года 12% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

3 года 13% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

2, 3 года 10,4−10,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2, 3 года 13% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

2 года 10,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 10,8% безотзывный

Банк, депозит Срок, ставка, отзывный / безотзывный Альфа-Банк Альфа-Актив

2 года 8% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2 года 10,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

3 года 11,5% безотзывный Беларусбанк Свободный выбор

2 года 10,5% безотзывный Беларусбанк Классик детский

3 года 10,3% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

2, 3 года 10,5% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 8,22% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2 года 12% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

3 года 13% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

2, 3 года 10,4−10,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2, 3 года 13% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

2 года 10,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 10,8% безотзывный

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