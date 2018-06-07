Cкрабы, овощи, инъекции. Что поможет подтянуть кожу после резкого похудения

Сбросить 20 килограммов — это круто. Сбросить их за пару месяцев — кажется, еще круче. Только вот вместо лишнего веса при таком резком похудении появляется другая проблема — обвисшая кожа. И фото у моря в раздельном купальнике опять приходится откладывать до лучших времен. Хорошая новость: все поправимо.

Мы составили список процедур (и не только), которые рекомендуют в интернете, чтобы подтянуть кожу, и попросили специалистов прокомментировать, что из них на самом деле эффективно, а что нет, и долго ли ждать результата.

Фото из личного архива Ольги Авчинниковой



Фото из личного архива Натальи Холодцовой

Лимфодренажный массаж

Такой массаж ускоряет ток лимфы: это способствует выведению из организма вредных веществ и излишней жидкости. Процедура абсолютно безболезненная. Есть два способа массажа: ручной и аппаратный (более известный как прессотерапия).

— И тот, и другой помогает убрать отечность. Сеансы массажа хорошо включать во время похудения. Но как средство для подтяжки кожи они неэффективны, так как на тонус кожи практически не влияют, — предостерегает врач-косметолог клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии Наталья Холодцова.





RF-лифтинг (радиоволновой лифтинг)

Благодаря RF-лифтингу прогреваются глубокие слои кожи, что ведет к утолщению и сжиманию фибрилл, составляющих коллагеновые волокна. В результате уплотняется кожа и ткани укрепляются изнутри. В течение полугода после процедуры усиленно образуется новый коллаген, а значит, результат сохраняется на длительное время. Чтобы привести тело в порядок, потребуется 6−7 процедур.

Мезотерапия

Во время процедуры внутрикожно с помощью инъекций вводятся определенные вещества. Например, препараты с аминокислотами, специально созданными для стимуляции фибробластов (клеток соединительной ткани), аутоплазма, обогащенная тромбоцитами. Мезотерапия может использоваться по всему телу, но чаще ее применяют для улучшения тонуса внутренней поверхности бедра, внутренней поверхности плеча и живота, так как именно в этих зонах кожа обычно не успевает подтянуться из-за быстрой потери объемов.

— Количество сеансов индивидуально подбирается врачом: обычно это не менее четырех с периодичностью раз в 10 дней. Из минусов — высокая стоимость процедуры и болезненность. Но игла вызывает дополнительную ответную реакцию на механическое воздействие, что будет также повышать тонус кожи. А чтобы мезотерапия переносилась комфортно, можно использовать специальный анестезирующий крем. Видимый результат появится уже через 3−4 недели. Это одна из самых эффективных процедур, — говорит косметолог.





Озонотерапия

Под кожу с помощью иглы вводится кислородно-озоновая смесь. Но, предупреждает Наталья Холодцова, улучшить тонус кожи озон не поможет. Тут, скорее, больше эффект от иглы, но он минимален и краткосрочный. А вот как метод борьбы с жировыми отложениями озонотерапия действительно широко используется: она улучшает метаболизм в тканях, кровообращение, разрушает фиброзные мембраны жировых клеток и вызывает расщепление липидов. Поэтому эту процедуру часто назначают при проявлениях целлюлита.

Биоармирование мезонитями

Несмотря на страшное название, такая процедура переносится достаточно комфортно и, как правило, не требует дополнительной анестезии. Нити — это рассасывающийся шовный материал, который используется при любых других хирургических операциях. В зависимости от корректируемой зоны и образа жизни пациента нити могут сохраняться в коже до 280 дней.

— Это хорошо стимулирует образование коллагена (организм вырабатывает его как реакцию на инородное тело) и дополнительно создает поддерживающий каркас, — объясняет Наталья Холодцова. — Количество нитей зависит от зоны. Чаще всего может потребоваться дополнительная коррекция спустя два месяца для достижения лучшего результата.





Солевые скрабы

Плюсы очевидны. Во-первых, это бюджетно. Во-вторых, пользоваться скрабами можно дома. Благодаря абразивному действию частиц отшелушиваются мертвые клетки, кожа становится сияющей, улучшается кровообращение в тканях, а поглаживающие движения во время нанесения средства создают эффект лимфодренажного массажа. Также сама соль (особенно морская) содержит в себе микроэлементы, которые дополнительно насыщают кожу. Минус — эффект достигается не быстро. По словам косметолога, понадобится от 10 сеансов с периодичностью два раза в неделю.

Обертывание с водорослями или горчицей

— Суть любого обертывания состоит в парниковом эффекте, благодаря которому улучшается отток лишней жидкости из тканей, лучше всасываются компоненты наносимого состава. Цель горчичного обертывания — разогрев кожи и подготовка к дальнейшему нанесению сывороток или кремов. На тонус кожи оно не влияет. В отличие от водорослевого обертывания. Его делает популярным уникальный состав водорослей, который радует изобилием макро- и микроэлементов, витаминов, полиненасыщенных жирных кислот. Но это не дешевое удовольствие, для видимого результата потребуется большое количество сеансов, — предупреждает косметолог.

Главный минус обертываний (впрочем, как и скрабов) — они действуют достаточно поверхностно. Поэтому их применяют либо в комплексе с другими, более серьезными методиками, либо для профилактической коррекции и при небольшом снижении тонуса кожи. Основное действие обертываний заключается в улучшении светоотражающей функции кожи, что делает ее визуально более ровной и подтянутой.





Белок и витамины А, С

Еще один способ избавиться от дряблой кожи — наладить рацион питания. Например, потреблять достаточное количество белка — 1−1,5 г на кг веса. Диетолог Ольга Авчинникова объясняет, что это важно, так как белок — пластический материал для строительства всех клеток тела. Витамин С нужен для синтеза коллагена, поэтому в рационе должно быть не менее 500 г фруктов, овощей и ягод ежедневно. Витамин А, который еще называют «витамином красоты», также поддерживает здоровье кожи. Он содержится в печени (куриной, говяжьей, свиной, трески), икре, желтке, твердых сырах. Источники каротина (витамина А растительного происхождения) — морковь, петрушка, сельдерей, шиповник, красный сладкий перец, абрикосы, тыква, томаты.

Силовые тренировки

Такой вид фитнеса подойдет лучше всего. Правда, в идеале его нужно включать во время похудения, а не после него.

— Если худеть только за счет диеты, процент потерянных вместе с жиром мышц будет намного выше, чем если использовать и диету, и силовые тренировки, — говорит Ольга Авчинникова. И советует тем, кто решил сбросить лишнее, соблюдать правильный темп похудения — не больше четырех килограммов в месяц.