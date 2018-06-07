|
Клип А. Малинина к чемпионату мира по футболу удивил поклонников
08.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Немецкий композитор и продюсер Ральф Зигель, основатель группы Dschinghis Khan, записал песню к чемпионату мира по футболу в России на четырех языках на музыку знаменитой композиции Moskau.
Русскоязычную версию исполнили Александр Малинин с дочерью Устиньей.
Русскоязычная версия называется "Москва встречает Чемпионат". На простом исполнении переделанной композиции Малинин не остановился, он решил записать еще и клип. Видеоролик получился странным. Многие поклонники отметили непрофессиональную графику, из-за чего ролик смотрится скорее комично. Да и Устинья явно чувствовала себя некомфортно в таком амплуа.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкий композитор и продюсер Ральф Зигель, основатель группы Dschinghis Khan, записал песню к чемпионату мира по футболу в России на четырех языках на музыку...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)