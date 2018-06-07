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Клип А. Малинина к чемпионату мира по футболу удивил поклонников

08.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Клип А. Малинина к чемпионату мира по футболу удивил поклонников

Немецкий композитор и продюсер Ральф Зигель, основатель группы Dschinghis Khan, записал песню к чемпионату мира по футболу в России на четырех языках на музыку знаменитой композиции Moskau.

Русскоязычную версию исполнили Александр Малинин с дочерью Устиньей.

Русскоязычная версия называется "Москва встречает Чемпионат". На простом исполнении переделанной композиции Малинин не остановился, он решил записать еще и клип. Видеоролик получился странным. Многие поклонники отметили непрофессиональную графику, из-за чего ролик смотрится скорее комично. Да и Устинья явно чувствовала себя некомфортно в таком амплуа.

Источник: БЕЛТА

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Немецкий композитор и продюсер Ральф Зигель, основатель группы Dschinghis Khan, записал песню к чемпионату мира по футболу в России на четырех языках на музыку...
 
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