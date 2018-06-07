Горький сахар БАТЭ. Фоторепортаж с матча

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Футбольный поединок чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги «Городея» — БАТЭ, который прошёл в рамках 10 тура Беларусбанк – высшей лиги-2018, из разряда тех, о которых одной команде хочется поскорее забыть, а второй — навсегда вписать в свою историю. В субботу 2 июня, задолго до начала, болельщики стали собираться у стадиона «Городея» — ожидался четырнадцатикратный чемпион страны, трехкратный обладатель Кубка и семикратный обладатель Суперкубка Беларуси — борисовский БАТЭ, который, кстати, в чемпионате среди команд высшей лиги ни разу не побеждал «Городею» дома. И если в 2016-м году встреча в Городее завершилась со счетом 1:1, который закрепился на табло с 59-й минуты, то в валидольном матче-2017, БАТЭ, благодаря футбольному профессору Виталию Родионову, удалось сравнять счет только на последних секундах матча — 3:3. Интриги встрече-2018 добавлял и тот факт, что БАТЭ, на протяжении первых восьми туров этого чемпионата одержавший 8 побед, в предыдущем, девятом туре, сыграл вничью с «Ислочью» из Минского района —1:1 , и ехал в Городею только за победой и восстановлением своего чемпионского реноме. «Городея», в этом сезоне пока не праздновавшая викторию над соперником, также была настроена крайне серьезно.





Со стартовым свистком судьи началось главное, что притягивает зрителей на стадион, — матч клубов высшей лиги: с высокими скоростями, динамикой, интригой, именами. В «Городее» полностью оправились от травм «диспетчер» Дмитрий Лебедев и один из лучший нападающих высшей лиги прошлого сезона — Боян Дубайич. В составе БАТЭ на поле вышли действующие игроки национальной сборной Беларуси по футболу: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага, Максим Володько, Максим Скавыш и легендарный Александр Глеб.





И хотя гости на 11-й минуте открыли счет (отличился капитан желто-синих Игорь Стасевич, дальним ударом загнавший мяч в «девятку» ворот Николая Романюка), «сахарники» не сидели в глухой обороне, а обостряли игру, выполняя стандарты и дальние забросы. Голкиперу БАТЭ Денису Щербицкому приходилось много трудиться, но, надо отдать должное Денису, на его работу было приятно смотреть.

Второй тайм с атак «Городеи». Счёт на табло выровнялся благодаря сербскому легионеру «Городеи» Бояну Дубайичу, а в прошлом году дважды, «обидевшему» голкипера БАТЭ. На этот раз на 53-й минуте Боян положил начало своим голам в этом сезоне. Команде, находящейся во второй половине турнирной таблицы, в актив записывается и ничья с самым титулованным клубом Беларуси. Но дружина Сергея Яромко решила сотворить футбольную сенсацию и на последней минуте матча вырвала победу у борисовчан — «обидчиками» гостей стали автор голевого паса Юрий Воловик и отправивший мяч в ворота Сергей Усеня — 2:1 — и историческая победа поселковой команды над грандом белфутбола, занесенная в протокол встречи. Что творилось в этот момент на трибунах, невозможно выразить одним словом: радость, ликование, праздник и долго разносившаяся потом над поселком песня «День Победы»…





Кстати, из 45-и участников ФУТБОЛПРОГНОЗа, регулярно проводящегося на стадионе, только один человек — Анатолий Свидерский — предсказал драматичный ход матча: счет откроет БАТЭ в первом тайме, но по окончании второго победу будут праздновать «городейцы».

— Это, конечно, серьезный психологический удар… За пару туров растеряли все преимущество, накопленное за предыдущие месяцы,— так прокомментировал итог матча в «Городее» капитан БАТЭ Игорь Стасевич.

— Довольно неплохой первый тайм в нашем исполнении — и драматическая развязка, конечно…» — на послемачевой пресс-конференции сказал главком борисовчан Олега Дулуб.

Этот матч стал первым поражением БАТЭ в этом сезоне, прервавшим 20-матчевую беспроигрышную серию БАТЭ, а для Олега Дулуба — последним туром в ранге главного тренера борисовчан: уже в воскресенье утром главком был уволен.

В своем послематчевом комментарии главный тренер «Городеи» Сергей Яромко отметил следующее:

—Первый тайм был сложный: играть первым номером против такого соперника — алогично, учитывая уровень исполнителей игроков борисовчан. И Стасевич это доказал.

Но всё-таки считаю, что по количеству созданных острых моментов мы победили заслуженно. Это моя точка зрения. Почему? Потому что даже при счете 1:1 у Лебедева был железный момент. Да, мы ждали своего шанса. Такова была стратегия на матч против лидера белорусского чемпионата.





В заключение хочу поблагодарить за терпение прежде всего нашу команду, которая собралась и достойно сыграла в такой сложный период и при вынужденных заменах травмированных игроков. И также хочу поблагодарить истинных, преданных болельщиков, которые нас поддерживают. Думаю, что игра понравилась всем. А концовка… Тем интереснее.

Про поддержу и невероятную атмосферу стадиона «Городея» стоит сказать отдельно. В начале матча и перерыве в зоне гостеприимства городейского стадиона внимание зрителей привлекали живые скульптуры театра пантомимы «Творяки» Несвижского молодёжного центра; веселый уличный футбол и стритбол с призами от тренеров ДЮСШ по футболу «Городея; «выездная мастерская» дизайнера Лилия Дробени, подготовившей для болельщиков «Городеи» новые футбольные эскизы аквагрима и бодиарта.













В понедельник, 11 июня, «сахарники» на выезде сыграют с ФК «Смолевичи». Матч начнется в 17:45. Посмотреть трансляцию можно будет на официальном сайте клуба или на телеканале «Минск ТВ».

Ольга МАРЧЕНКО.