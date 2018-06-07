ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горький сахар БАТЭ. Фоторепортаж с матча

08.06.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Горький сахар БАТЭ. Фоторепортаж с матча

Футбольный поединок чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги «Городея» — БАТЭ, который прошёл в рамках 10 тура Беларусбанк – высшей лиги-2018, из разряда тех, о которых одной команде хочется поскорее забыть, а второй — навсегда вписать в свою историю. В субботу 2 июня, задолго до начала, болельщики стали собираться у стадиона «Городея» — ожидался четырнадцатикратный чемпион страны, трехкратный обладатель Кубка и семикратный обладатель Суперкубка Беларуси — борисовский БАТЭ, который, кстати,  в чемпионате среди команд высшей лиги  ни разу  не  побеждал «Городею» дома. И если в 2016-м году встреча в Городее завершилась со счетом 1:1, который закрепился на табло с 59-й минуты,  то в валидольном матче-2017, БАТЭ, благодаря футбольному профессору Виталию Родионову, удалось сравнять счет только на последних секундах матча  — 3:3. Интриги встрече-2018 добавлял  и тот факт, что БАТЭ,  на протяжении первых восьми туров  этого чемпионата одержавший 8 побед,   в предыдущем, девятом туре,  сыграл вничью с «Ислочью»  из Минского района  —1:1 , и ехал в Городею только за победой и восстановлением своего чемпионского реноме. «Городея», в этом сезоне  пока не праздновавшая викторию над соперником, также была настроена крайне серьезно.

Горький сахар БАТЭ. Фоторепортаж с матча

Со стартовым свистком судьи началось главное, что притягивает зрителей на стадион, — матч клубов высшей лиги: с высокими скоростями, динамикой, интригой, именами. В «Городее»  полностью оправились от травм  «диспетчер» Дмитрий Лебедев и  один из лучший нападающих высшей лиги прошлого сезона  — Боян Дубайич. В составе БАТЭ на поле вышли  действующие игроки  национальной сборной Беларуси по футболу: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага, Максим Володько, Максим Скавыш и легендарный Александр Глеб.

Горький сахар БАТЭ. Фоторепортаж с матча

И хотя гости на 11-й минуте открыли счет (отличился капитан желто-синих Игорь Стасевич, дальним ударом загнавший мяч в «девятку» ворот Николая Романюка), «сахарники» не сидели в глухой обороне, а обостряли игру, выполняя стандарты и дальние забросы. Голкиперу БАТЭ Денису Щербицкому приходилось  много трудиться, но, надо отдать должное Денису,  на его работу было приятно смотреть.

Второй тайм с атак «Городеи». Счёт на табло выровнялся  благодаря сербскому легионеру «Городеи» Бояну Дубайичу, а в прошлом году дважды, «обидевшему» голкипера БАТЭ. На этот раз на 53-й минуте Боян положил начало своим голам в этом сезоне. Команде, находящейся во второй половине турнирной таблицы, в актив записывается и ничья с самым титулованным клубом Беларуси. Но дружина Сергея Яромко решила сотворить футбольную сенсацию и на последней минуте матча вырвала победу у борисовчан — «обидчиками» гостей стали автор голевого паса Юрий Воловик и отправивший мяч в ворота Сергей Усеня — 2:1 — и историческая победа поселковой команды над грандом белфутбола, занесенная в протокол встречи. Что творилось в этот момент на трибунах, невозможно выразить одним словом: радость, ликование, праздник  и долго разносившаяся потом над поселком песня «День Победы»…

Горький сахар БАТЭ. Фоторепортаж с матча

Кстати, из 45-и участников ФУТБОЛПРОГНОЗа, регулярно проводящегося на стадионе, только один человек  — Анатолий Свидерский — предсказал  драматичный ход матча: счет откроет БАТЭ в первом тайме, но по окончании второго победу будут праздновать «городейцы».

 

— Это, конечно, серьезный психологический удар… За пару туров растеряли все преимущество, накопленное за предыдущие месяцы,— так прокомментировал  итог матча в «Городее» капитан БАТЭ Игорь Стасевич.

— Довольно неплохой первый тайм в нашем исполнении — и драматическая развязка, конечно…» — на послемачевой пресс-конференции сказал главком борисовчан  Олега Дулуб.

Этот матч стал первым поражением БАТЭ в этом сезоне, прервавшим 20-матчевую беспроигрышную серию БАТЭ, а для Олега Дулуба — последним туром в ранге главного тренера борисовчан: уже в воскресенье утром главком был уволен.

В своем послематчевом комментарии главный тренер «Городеи» Сергей Яромко отметил следующее:

—Первый тайм был сложный: играть первым номером против такого соперника — алогично, учитывая уровень исполнителей игроков борисовчан. И Стасевич это доказал.

Но всё-таки считаю, что по количеству созданных острых моментов мы победили заслуженно. Это моя точка зрения. Почему? Потому что даже при счете 1:1 у Лебедева был железный момент. Да, мы ждали своего шанса. Такова была стратегия на матч против лидера белорусского чемпионата.

Горький сахар БАТЭ. Фоторепортаж с матча

В заключение хочу поблагодарить за терпение прежде всего нашу команду, которая собралась и достойно сыграла в такой сложный период и при вынужденных заменах травмированных игроков. И также хочу поблагодарить истинных, преданных болельщиков, которые нас поддерживают. Думаю, что игра понравилась всем. А концовка… Тем интереснее.

Про поддержу и невероятную атмосферу стадиона «Городея» стоит сказать отдельно.  В начале матча и  перерыве в зоне гостеприимства городейского стадиона внимание зрителей привлекали живые скульптуры театра пантомимы «Творяки» Несвижского молодёжного центра; веселый уличный футбол и стритбол с призами от тренеров ДЮСШ по футболу «Городея;  «выездная мастерская»  дизайнера Лилия Дробени, подготовившей для болельщиков «Городеи» новые футбольные эскизы аквагрима и бодиарта.

Горький сахар БАТЭ. Фоторепортаж с матча

Горький сахар БАТЭ. Фоторепортаж с матча

Горький сахар БАТЭ. Фоторепортаж с матча

В понедельник, 11 июня, «сахарники» на выезде сыграют с ФК «Смолевичи». Матч начнется в 17:45. Посмотреть трансляцию можно будет на официальном сайте клуба или на телеканале «Минск ТВ».

Ольга МАРЧЕНКО.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный поединок чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги «Городея» — БАТЭ, который прошёл в рамках 10 тура Беларусбанк – высшей
 
Новости дня
Новости разные
 
Золотовалютные резервы Беларуси составили $6,94 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Новости Ветки
Новости Волковыска
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика