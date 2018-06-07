В пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе в 2019 году начнется реконструкция. После ее окончания белорусские таможенники будут пропускать больше авто, а пересекать границу, возможно, разрешат и пешеходам. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГТК Беларуси.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Сегодня через пункт пропуска «Каменный Лог» может проезжать 2060 транспортных средств в сутки: по тысяче легковых и грузовых авто, а также 60 автобусов. Но на практике таможенники оформляют больше автомобилей, чем предусмотрено проектом. Хотя это не спасает от очередей из легковушек и колейки грузовиков на границе. Чтобы устранить проблему, уже в следующем году в «Каменном Логе» начнется реконструкция, после которой пропускная способность пункта составит 6 тысяч транспортных средств в сутки (3500 — легковых, 2400 — грузовых, 100 — автобусов).

В пункте пропуска впервые будет предусмотрена реверсивная канальная система для оформления транспортных средств из 32 каналов — по 16 в каждом направлении.

— Принцип реверсивного движения в пункте пропуска абсолютно такой же, как применяется на улицах городов. В зависимости от количества авто на въезд или выезд из страны число каналов можно будет изменять по направлениям движений, отметили в ГТК.

Чтобы контролировать и направлять транспортные потоки по стояночным местам, в пункте пропуска внедрят технологию автоматизированного электронного распределения автомобилей.



Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс в ПП «Каменный Лог». Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

В «Каменном Логе» появится стационарный инспекционно-досмотровый комплекс (сейчас там есть только мобильный) — это позволит специалистам быстрее проводить таможенный контроль.

Также рассматривается возможность организации перехода через пункт пропуска пешеходов.

В стадии активной реконструкции «Каменного Лога» нагрузка и транспортные потоки будут перераспределены на другие пункты пропуска, расположенные на белорусско-литовской границе.

Работы по реконструкции ПП «Каменный Лог» планируется осуществить за счет заемных средств Европейского инвестиционного банка.

Возле пункта пропуска «Каменный Лог» сейчас начали строить транспортно-логистический центр с большими складами, на котором будет открыт ведомственный пункт таможенного оформления. Строительство его завершится к октябрю 2018 года. Размещение на ТЛЦ грузовиков для выгрузки товаров позволит освободить бокс углубленного досмотра в пункте пропуска от грузов, которые помещены под временное хранение.





Кстати, сопредельный литовский пункт пропуска «Мядининкай» планируют также реконструировать с 2019 года, а закончить работы — через три года.