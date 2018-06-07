ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шесть тысяч авто в сутки, реверсивное движение и пешеходы: как изменится переход "Каменный Лог"

08.06.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе в 2019 году начнется реконструкция. После ее окончания белорусские таможенники будут пропускать больше авто, а пересекать границу, возможно, разрешат и пешеходам. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГТК Беларуси.


Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Сегодня через пункт пропуска «Каменный Лог» может проезжать 2060 транспортных средств в сутки: по тысяче легковых и грузовых авто, а также 60 автобусов. Но на практике таможенники оформляют больше автомобилей, чем предусмотрено проектом. Хотя это не спасает от очередей из легковушек и колейки грузовиков на границе. Чтобы устранить проблему, уже в следующем году в «Каменном Логе» начнется реконструкция, после которой пропускная способность пункта составит 6 тысяч транспортных средств в сутки (3500 — легковых, 2400 — грузовых, 100 — автобусов).

В пункте пропуска впервые будет предусмотрена реверсивная канальная система для оформления транспортных средств из 32 каналов — по 16 в каждом направлении.

— Принцип реверсивного движения в пункте пропуска абсолютно такой же, как применяется на улицах городов. В зависимости от количества авто на въезд или выезд из страны число каналов можно будет изменять по направлениям движений, отметили в ГТК.

Чтобы контролировать и направлять транспортные потоки по стояночным местам, в пункте пропуска внедрят технологию автоматизированного электронного распределения автомобилей.


Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс в ПП «Каменный Лог». Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

В «Каменном Логе» появится стационарный инспекционно-досмотровый комплекс (сейчас там есть только мобильный) — это позволит специалистам быстрее проводить таможенный контроль.

Также рассматривается возможность организации перехода через пункт пропуска пешеходов.

В стадии активной реконструкции «Каменного Лога» нагрузка и транспортные потоки будут перераспределены на другие пункты пропуска, расположенные на белорусско-литовской границе.

Работы по реконструкции ПП «Каменный Лог» планируется осуществить за счет заемных средств Европейского инвестиционного банка.

Возле пункта пропуска «Каменный Лог» сейчас начали строить транспортно-логистический центр с большими складами, на котором будет открыт ведомственный пункт таможенного оформления. Строительство его завершится к октябрю 2018 года. Размещение на ТЛЦ грузовиков для выгрузки товаров позволит освободить бокс углубленного досмотра в пункте пропуска от грузов, которые помещены под временное хранение.


Кстати, сопредельный литовский пункт пропуска «Мядининкай» планируют также реконструировать с 2019 года, а закончить работы — через три года.

Читайте также
Литовцы планируют модернизировать пункт пропуска «Мядининкай» и избавиться от очередей на границе
Чтобы часами не стоять на границе: Госпогранкомитет запускает новый сервис
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После реконструкции пропускная способность пункта составит 6 тысяч транспортных средств в сутки. Это в три раза больше, чем сейчас.
 
Новости дня
Новости разные
 
В отпуск с действительным паспортом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Новости Ветки
Новости Волковыска
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика